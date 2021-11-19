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奧克拉荷馬州州長拒疫苗強制令 國民兵跟進

編譯洪毅／綜合18日電
國防部8月下旬指示，所有軍事部門都應要求軍人接種新冠疫苗；不過奧克拉荷馬州國民兵指揮官曼其諾卻拒絕執行此令，理由是擁有指揮權的州長史提特(圖)拒絕強制疫苗接種。(美聯社)
國防部8月下旬指示，所有軍事部門都應要求軍人接種新冠疫苗；不過奧克拉荷馬州國民兵指揮官曼其諾卻拒絕執行此令，理由是擁有指揮權的州長史提特(圖)拒絕強制疫苗接種。(美聯社)

雖然國防部8月下旬指示，所有軍事部門都應要求軍人接種新冠疫苗；不過在奧克拉荷馬州，該州國民兵指揮官曼其諾(Thomas Mancino)卻拒絕執行此令，理由是擁有指揮權的州長拒絕強制疫苗接種，而這樣的漏洞，正讓一些州躍躍欲試效法。

華盛頓郵報報導，曼其諾17日與十幾名奧克拉荷馬州國民兵同僚談話時說，他拒絕執行疫苗接種令絕非不尊重國防部，而是應州長史提特(Kevin Stitt)的指示；在座談結束後，曼其諾也向媒體表示，他已接種疫苗，也鼓勵同袍接種。

曼其諾強調自己絕對尊重國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)，而且曾與他在阿富汗共事過；曼其諾表示，只要國防部下達聯邦性的任務命令，他就會立刻下令所有奧克拉荷馬州國民兵接種疫苗。

曼其諾的談話，凸顯出州長對於國民兵的指揮權，例如救災等行動，以及國民兵應依據總統指示、服從聯邦任務命令之間的矛盾。

國防部發言人柯比(John Kirby)17日並未談到該如何繞過曼其諾的指示，要求所有奧克拉荷馬州國民兵接種疫苗，僅表示國防部有權要求部隊接種疫苗，且未看到有州長阻止疫苗接種，或是有任何個人因此與州政府發生爭議。

不過柯比也明確表示，一直拒絕接種疫苗，可能會「危及」其軍旅生涯；一匿名國防部官員則說，陸軍部與空軍部將與國民兵指揮官霍坎森(Daniel  Hokanson)討論拒絕服從接種令的後果。

國民兵一直是美軍中最抵制接種令的部隊，迄今已有75人染疫病歿，占整個美軍的28%，而國民兵總人數占全體美軍的比率只有19%。

如果國防部不補這個漏洞，可能會引發蝴蝶效應；一匿名奧克拉荷馬州軍官透漏，至少有五名來自各州的國民兵指揮官造訪本州，對此決定很感興趣；惟目前尚不清楚究竟是哪些州。

國民兵 奧克拉荷馬州 疫苗

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