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雇主強制接種新冠疫苗 佛州州長簽法案要開罰

編譯盧炯燊／綜合18日電
佛州州長德桑提斯(中坐者)簽署法案，禁止雇主強制要求員工注射新冠疫苗。(美聯社)
佛州州長德桑提斯(中坐者)簽署法案，禁止雇主強制要求員工注射新冠疫苗。(美聯社)

共和黨籍佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)18日在坦帕(Tampa)市郊布蘭登(Brandon)一家汽車經銷店簽署法案，公開挑戰聯邦政府要求雇主強制員工必須接種新冠疫苗的規定。

拜登政府11月4日發布企業疫苗強制令規定，擁有100名或以上員工的企業，須確保它的員工在2022年1月4日前完全接種新冠疫苗，違規公司將面臨罰款處罰，但這個規定受到包括德桑提斯在內的多名共和黨州長反對。

德桑提斯簽署的法案，禁止企業強制接種疫苗，除非員工出於醫療、宗教信仰等原因而選擇辭職；除此之外，法案還禁止政府機關及學校強制接種疫苗，同時允許家長控告要求學童戴口罩的學校；德桑提斯表示這是要保障雇員的工作權利。

民主黨人批評這個法案是出於政治動機，對公共健康構成危險；佛州民主黨籍聯邦眾議員詹納(Evan Jenne)認為，自由放任的做法以及徹頭徹尾的虛假信息，導致佛州新冠死亡人數持續上升；他說，「有些人為了自己的野心將流行病政治化，非常可恥」。

德桑提斯簽署法案前，在演說中說佛州布蘭登是一座偉大城市，人群不斷高叫「加油，布蘭登」(Let's go Brandon)；德桑提斯顯然很高興接受這句辱罵拜登的暗語、而他選在此地簽署法案，辱罵拜登的目的也十分明顯。

這句說話源於10月2日在阿拉巴馬州舉行的全美大賽車，28歲車手布朗(Brandon Brown)接受記者採訪後，群眾高叫大喊，記者以為是「加油，布蘭登」(Let's go Brandon)，但實際是「他X的，拜登」(F-Joe Biden)，自始之後，「加油，布蘭登」便成為保守派圈子流行的辱罵拜登暗語。

德桑提斯 拜登 疫苗

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