我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

連鎖藥局CVS轉型「保健樞紐站」 未來3年將關900店

加州盈餘310億 居民又有紓困金可領了

NBC：上市公司疫情期間大賺 貸款卻不必償還

記者顏伶如／綜合報導
某些上市公司申請了「薪資保護貸款項目」的貸款，疫情期間生意大賺，但如今貸款卻獲得赦免，不必償還。(Getty Images)
某些上市公司申請了「薪資保護貸款項目」的貸款，疫情期間生意大賺，但如今貸款卻獲得赦免，不必償還。(Getty Images)

新冠疫情初期，聯邦政府推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)；國家廣播公司(NBC)報導，某些上市公司也申請了這項貸款，疫情期間生意大賺，卻獲赦免不必償還貸款。

報導指出，企業總部位於休士頓、股票在那斯達克(Nasdaq)上市的醫療廢棄物處理廠商夏普斯公司(Sharps Compliance)，2020年申請「薪資保護貸款項目」獲得220萬元貸款；隨著新冠疫苗推出，醫療廢棄物處理服務的市場需求大增，該公司業績成長達四倍。

根據美國證券管理委員會紀錄，該公司董事會通過為三名高層主管發放業績紅利做為獎金，三人共計獲得的獎金比上一個會計年度多100多萬元。

雖然生意大賺，但該公司今年稍早申請「薪資保護貸款項目」豁免，6月15日獲准免償貸款。

中小型商業管理局(SBA)負責的「薪資保護貸款項目」，從2020年4月至2021年5月，累計核發近8000億元貸款；國家廣播公司報導，截至11月7日，共有6100億元「薪資保護貸款項目」貸款已經獲准豁免。

報導指出，企業申請「薪資保護貸款項目」時，無法預測後來生意是好是壞，但夏普斯合規公司等企業申請貸款豁免時，則是業績出現明顯成長之後。

根據規定，中小企業如果在疫情期間保留員工，維持疫情發生前的薪資水平，而且至少六成「薪資保護貸款項目」貸款是做為發放薪水以及辦公室租金、水電費等開銷，貸款將得以免除。

報導指出，「薪資保護貸款項目」豁免貸款中，超過1億2000萬元的對象是疫情期間業績創下空前新高紀錄的企業。

紀錄顯示，切割器材製造商艾克姆聯合公司(Acme United)也是股票上市公司，2020年5月獲得「薪資保護貸款項目」350萬元貸款，今年6月獲得免除。

聯邦政府去年推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」，但NBC報導...
聯邦政府去年推出旨在協助中小企業渡過經濟難關的「薪資保護貸款項目」，但NBC報導，某些疫情期間大賺的上市公司貸款也獲赦免。(Getty Images)

貸款 疫情 夏普

上一則

雇主強制接種新冠疫苗 佛州州長簽法案要開罰

下一則

低收入家庭冬季取暖 白宮增撥45億元 緩解通膨壓力

延伸閱讀

NBC：上市公司疫情期間大賺 薪資保護貸款卻獲豁免

NBC：上市公司疫情期間大賺 薪資保護貸款卻獲豁免
美中各自內政紛擾 能否競爭不衝突？拜習會盼有解

美中各自內政紛擾 能否競爭不衝突？拜習會盼有解
蔡元培長女西湖故居拍賣 上市公司老總 1.2億買走

蔡元培長女西湖故居拍賣 上市公司老總 1.2億買走
百年工業巨擘搶救股價 奇異將拆成3家公司

百年工業巨擘搶救股價 奇異將拆成3家公司

熱門新聞

賓州東南捷運17日發生一起暴力事件，多名非洲裔年輕女性在費城捷運列車上辱罵毆打一群亞裔學生，更是將另一名上前勸阻的華裔女性暴打在地。（視頻截圖）

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

2021-11-18 16:46
槍殺鄭少雄的18歲兇嫌史攀。（芝加哥警局）

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

2021-11-12 22:54
周玉慧(左一)涉嫌殺害自己十個月大的兒子與七歲的女兒，10日通過視訊過堂。(CBS2視頻截圖)

膠帶封2兒女口鼻再掐死 新州華母曾試圖自殺

2021-11-11 09:15
前白宮資深顧問巴農15日上午前往聯邦調查局(FBI)華府辦公室自首(surrendered)，旋即遭到聯邦探員收押，預計15日下午出庭接受提訊。美聯社

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

2021-11-15 11:11
移民之女吳弭16日在先生與兩個兒子陪同下，宣誓就任波士頓市第一位女性、也是第一位亞裔市長。(路透)

吳弭宣誓就任 成為波士頓首位有色人種、女性市長

2021-11-16 21:48
美國福斯新聞節目討論拜登和賀錦麗失和問題，稱拜登可能在任期中換掉她。Getty Images

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

2021-11-18 07:25

超人氣

更多 >
華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇

華裔女學生費城地鐵遭非裔群毆 警：4嫌將被控種族恐嚇
前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物

前公安副部長孟宏偉妻 首度露面受訪 批中國政府是怪物
拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手

拜登遭爆和賀錦麗嚴重失和 福斯新聞：可能換副手
汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛

汽車司機誤將油門為剎車 開進中餐館 食客被撞飛
美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美

美籍華人遭中國禁止離境數年 拜習會前獲准返美