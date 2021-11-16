疫情發展 佛奇：已接種家庭 安心過感恩節和聖誕節

白宮首席防疫顧問佛奇表示，「已完整接種新冠疫苗的家庭」今年可以「安心且安全地」度過感恩節及聖誕節假期，與家人共處一室時，不必戴口罩也不會有傳染風險。(美聯社)

白宮首席防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)15日在兩黨政策中心(Bipartisan Policy Center)表示，「已完整接種新冠疫苗 的家庭」今年可以「安心且安全地」度過感恩節及聖誕節假期，與家人共處一室時，不必戴口罩也不會有傳染風險。

佛奇指出，雖然可以安心與家人共度佳節，但進入不特定多數人聚集的室內空間時仍需戴好口罩；此外，他也呼籲尚未接種的民眾盡速施打疫苗，保證只要疫苗覆蓋率更上一層樓，離回歸正常生活就能更近一步。

佛奇說：「疫情 終究會結束，我們不會陷入無限循環；不過要花多久時間達到此目標，取決於我們接種疫苗的效率，以及民眾是否切實落實防疫措施。」

另一方面，公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)與前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)，對疫情發展的看法則與佛奇略有差異；莫西表示，隨著入冬後氣溫下降，可能激化病毒活性使確診數量攀升，而高特里布則認為感恩節假期過後疫情將「毫無疑問地」驟升，特別是先前沒有受Delta變種病毒肆虐的地區，於25日以後將面臨確診病例飆升的情形。

高特里布表示，目前全美約十多個州確診病例已有上升趨勢，再加上月底感恩節會有大量返鄉人潮，可能加劇病毒的傳播。

他說：「特別是在五大湖區、新英格蘭地區、洛磯山脈山區等先前Delta變種病毒大爆發時相對受影響較小的地區，在疫情確實好轉以前，還會經歷一些陣痛期。」

不過，高特里布也說，即便感恩節後疫情有進一步擴大的趨勢，隨著獲准施打疫苗的年齡層不斷下開，以及口服藥隨時可能獲准上市，新冠病毒帶來的威脅也將進一步弱化。

高特里布說：「各種新的醫療手段日新月異，我們已經可以看到疫情終結的希望，特別是明年初新冠口服藥及供兒童施打的疫苗有望獲准上市；因此雖然新冠病毒將繼續持續一段時間，但已不足以構成像剛爆發時那樣的威脅。」