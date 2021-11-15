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北部、西部確診增加 天冷疫情上升 感恩節前後又一波

編譯林育正林梅婕／綜合14日電
美國多個地區新冠疫情反撲，專家提醒民眾要小心提防。圖為丹佛一家藥房提供快篩和接種服務。(美聯社)
美國多個地區新冠疫情反撲，專家提醒民眾要小心提防。圖為丹佛一家藥房提供快篩和接種服務。(美聯社)

公衛專家預測，感恩節前後將有新一波新冠肺炎疫情席捲美國，並警告疫情尚未結束；尤其中西部地區以北、西南和東北地區部分州都出現確診數量增加的趨勢，民眾不可掉以輕心。

據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全國過去幾周的連續七天平均單日新增確診案例維持在7萬人以上；有些州進入冬天氣候嚴寒、導致人們在室內群聚的頻率增加，使疫情升溫，明尼蘇達州衛生廳廳長梅爾侃(Jan Malcolm)上周在簡報會議上表示：「我們現在的疫情處於真正危險的上升趨勢。」

JHU數據顯示，明州近來平均單日確診超過3500例，為4月的上一波巔峰以來最高；自疫情爆發後，該州染疫死亡的人數已累積超過9000人。

除了嚴寒地區如密西根、新英格蘭和佛蒙特州都出現疫情升溫，位於西南的亞利桑納州亦是如此；該州公衛廳臨時主任哈靈頓(Don Herrington)上周表示：「近兩年來所有人都已感到厭倦，但不幸的是，疫情仍舊還未結束。」

不過由於現在全美的疫苗接種比率高，因此新一波疫情的時間長度以及嚴重程度，應不如過去幾波。波士頓大學公衛學院社區健康副教授王莫妮卡(Monica Wang，音譯)指出：「我不認為確診案例會和去年冬天一樣，因為更多人接種疫苗，開放年輕人接種更是一大關鍵，特別是在住院和死亡率方面。」

西北大學醫學院流行病學家迪雅汗(Sadiya Khan)也同意，5至11歲兒童的接種，將使今年的假期更加安全。

JHU公衛生學院教授蘇薩(Gypsyamber  D'Souza)也直言，再出現一波疫情無可避免；她說：「假期期間親友相聚，更頻繁旅行，我們的確預期會再有一波確診案例。但好消息是有三分之二美國人接種，住院的負擔和死亡數將比去年小很多。」

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