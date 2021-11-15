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差1歲疫苗劑量有差 滿12歲再打？ 專家：別等，先接種

編譯郭宣含／綜合14日電
羅德島州一名8歲女童(左)看著10歲哥哥正在接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)
羅德島州一名8歲女童(左)看著10歲哥哥正在接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)

新冠兒童疫苗適用於5至11歲兒童，施打10毫克，而一旦滿12歲，劑量便可增加三倍至30毫克；小兒科醫生接獲許多家長詢問，小孩快滿12歲的話，是否要晚點再打疫苗，而多數專家和傳染病專家的建議是不用。

聯邦疾病防治中心(CDC)建議5至11歲兒童接種輝瑞疫苗後，該年齡層的孩童上周開始接種；疫苗會分兩劑施打，間隔三周，但是這些孩童接種劑量卻跟12歲以上者差很多，前者為10毫克，後者則為30毫克。

不少家長透露，他們考慮讓家裡快滿12歲的小孩多等幾個月，以打更高劑量的新冠疫苗，他們猜想可能會有更強的保護力；全國小兒科醫生表示，他們接獲許多家長類似的提問，但多數專家認為無須等到12歲。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)兒童疫苗高級顧問歐菲特(Paul Offit)表示，較低劑量的疫苗未必代表更低的效力；任何疫苗的目標是盡可能透過最小劑量，誘發出保護免疫反應，而且低劑量可縮小副作用。

愛阿華大學病毒學家帕爾曼(Stanley Perlman)表示，輝瑞疫苗對幼孩試驗，施打10、20或30毫克的疫苗劑量，結果都引發相同的免疫反應。

輝瑞指出，新冠疫苗安全，在5至11歲孩童的中後期試驗中，都有效誘發出中和抗體反應；施打10毫克疫苗者所產生的抗體反應，堪比16至25歲施打30毫克劑量者的免疫反應。

小兒科和傳染病專家表示，疫苗劑量跟抗生素劑量的概念不同，因為兩者作用方式有別；歐菲特解釋，服用抗生素得視體重而定，因為病患需要維持血液中的藥物濃度，但疫苗不同，疫苗的作用是要刺激免疫系統。

兒童若在施打兩劑新冠疫苗期間滿12歲，FDA允許兒童自行選擇第二劑要打10或30毫克；CDC則表示，兒童應依據接種日當天的年齡施打建議劑量。

疫苗 輝瑞 聯邦疾病防治中心

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