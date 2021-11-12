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全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

編譯盧炯燊／綜合12日電
數以百萬計的美國人主動辭職，許多工作崗位出缺，圖為聖地牙哥一處加油站貼出招募信息。(路透)
數以百萬計的美國人主動辭職，許多工作崗位出缺，圖為聖地牙哥一處加油站貼出招募信息。(路透)

勞工部12日發布的職位空缺和勞動力流動調查報告顯示，9月份全國有創紀錄的440萬人辭職，占勞動人的3%；與此同時，職位空缺數降至1040萬。數據表明，勞動力市場的失衡，使新冠疫情大流行20個月後，經濟復甦更加上複雜化。

9月份辭職人數超過8月份的430萬(占勞動人口2.9%)，再次刷新有統計以來的紀錄。有多方面的原因造成了這個「辭職潮」現象，包括9月份新冠變種病毒感染數字接近頂峰，讓不少人對在外工作仍然存有擔憂；照顧兒童及家庭的壓力，迫使一些人重新調整職業規畫；另外，其他公司高薪挖角，吸引跳槽；而一些年齡較大者，選擇提前退休不再回歸就業市場，也是勞動力流失的原因。

經濟研究公司Glassdoor的經濟學者丹尼爾‧趙(Daniel Zhao)指出，新冠病毒出現變異令不少人辭職，也有人因為厭倦了現時的工作條件，感到不安全而辭職，他們寧願留在家中也不會馬上投入新工作。

數以百萬計的美國人主動辭職，許多工作崗位出缺，圖為加州一處購物中心貼出招募信息。...
數以百萬計的美國人主動辭職，許多工作崗位出缺，圖為加州一處購物中心貼出招募信息。(路透)

根據數據的解讀，一般來說，離職率最高的行業包括貿易、運輸和公用事業，尤其是零售、專業及商業服務；此外休閒及酒店，娛樂藝術、餐館、教育等行業，同樣有很高的辭職率。主要是這些行業有較高的新冠感染率，員工感到不安全而寧願不幹。

還有人辭職是為了轉行或改變現有工作狀態。求職網站ZipRecruiter9月份的調查發現，62%的求職者希望更換工作類型；55%希望換一份可以在家辦公的工作。在希望在家辦公的受訪者中，85%指出工作場所的傳染風險，或是需要照顧家人，是他們作出這個改變的原因。

美國現在的工作職位，已開始恢復疫情流行初期所失去的工作，但仍較疫情爆發前減少400多萬個職位，經濟學者一直將恢復充分就業視為一個重要的里程碑，然而勞動力短缺、病毒變異病例激增、供應鏈問題和其他問題已經出現，使經濟復甦變得更加複雜化。

不少企業和行業組織，一直抱怨儘管一直努力，然而卻找不到適合的員工，他們認為，要解決這個問題，政府必須減少失業救濟，才能促使大量工人重返勞動力市場。

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