雷傑納隆新冠抗體藥 降低感染機率81.6% 效力達8個月

製藥公司雷傑納隆8日宣布，該公司實驗中的新冠抗體藥物「REGEN-COV」在治療輕度至中度新冠肺炎感染者有不錯的療效，降低感染機率達81.6%，效力更可持續八個月。(美聯社)

製藥公司雷傑納隆(Regeneron Pharmaceuticals Inc)8日宣布該公司實驗中的新冠抗體藥物「REGEN-COV」的最新實驗數據；結果顯示該款藥物在治療輕度至中度新冠肺炎 感染者有不錯的療效，此外也能作為預防性藥物使用，降低感染機率達81.6%，效力更可持續八個月；此消息公布，為市場注入強心針，雷傑納隆股價飆漲1.2%。

根據研究報告，實驗設計分為實驗組與對照組，前者服用真正的REGEN-COV藥物，後者則服用安慰劑；結果八個月的實驗期結束後，服用REGEN-COV的實驗組人員無一因新冠肺炎住院，反而是對照組中共六人被送醫治療。

國家衛生研究院(NIH)研究員柯恩(John Cohen)指出，最新數據顯示REGEN-COV藥物可使人體產生長效抗體，因此對於免疫力低下或對疫苗 沒有反應的人相當有幫助；雷傑納隆的首席科學家也說：「雖然疫苗覆蓋率高，但病毒仍在傳播，免疫功能低下的人仍有染疫風險，這款藥物能夠讓這些人得到保護。」

雖然仍在實驗中，但雷傑納隆已獲得聯邦食品暨藥物管理局 (FDA)的緊急授權，用以治療輕至中度的新冠肺炎患者，以及一些高風險場域的預防性用藥，例如監獄及療養院；最新的實驗數據公布後，預計能為雷傑納隆製藥公司爭取到更長的授權期限，比起口服藥尚未獲批准的輝瑞(Pfizer)及默克公司 (MRK.N)，更有市場競爭力。

雷傑納隆公司表示，目前的實驗結果相當成功，即便在家戶內交互感染的威脅已較少見，但研究人員仍能證明此款藥物可有效降低家戶交叉感染的風險，因此未來將會向聯邦政府釋出更多實驗數據，爭取早日上市。