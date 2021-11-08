新冠口服藥將問世 專家警告：不能代替疫苗

美國默克集團的實驗性口服藥「莫納皮拉韋」。（美聯社）

美國默克集團和輝瑞大藥廠口服抗病毒藥研究顯示，在染疫初期服用可大幅降低新冠肺炎 （COVID-19）重症風險，但多位醫師警告對疫苗 猶豫者，不要將這種療法的益處和疫苗的預防效果混淆。

路透報導，根據非營利機構「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）調查，已有72%美國成人打了第1劑新冠疫苗，但接種進度慢了下來，因為美國政壇黨派之爭導致對疫苗價值和安全性的意見分歧。

雇主、各州與美國總統拜登政府的強制接種規定有助提高接種率，但也助長這方面的爭論。

部分疾病專家擔憂，新冠口服藥療法的到來可能會進一步阻礙疫苗接種作業。率領研究的紐約市立大學（CUNY）公衛傳播專家拉善（Scott Ratzan）說，CUNY公共衛生學院調查3000名美國公民 初步結果顯示，這種藥物可能使得「敦促民眾接種的行動受挫」。

拉善表示，1/8受訪者說他們寧可吃藥治療而不接種，「這數字很高」。

輝瑞大藥廠（Pfizer）本月5日表示，臨床試驗結果顯示，旗下新冠肺炎口服抗病毒藥物Paxlovid可以將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89%。

默克集團（Merck & Co.）和合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics上月1日表示，他們研發的口服藥可將死亡或住院機率減半。這款名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的藥物在本月4日獲得英國有條件批准。

上述兩款藥物都需要美國衛生主管機關核准，可望12月上市。

六位接受路透社訪問的傳染病專家都對新冠肺炎有效的新療法前景很感興趣，但一致認為這些不能代替疫苗。

輝瑞執行長博爾拉 （Albert Bourla）表示，選擇不打疫苗「會是不幸的錯誤」。博爾拉5日在路透社訪問中說：「這些是療法，對象是不幸生病的人。」

專家們表示，不能依賴新藥的一大理由是因為新冠肺炎有不同階段，必須在染疫初期提供抗病毒藥物，但初期時間很短，而且時間點因人而異。有些人一開始沒感覺症狀，但發現患病為時已晚，因此找出最佳投藥時間點也是需要克服的挑戰之一。