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兒童該不該打疫苗？伊州離婚夫妻為此鬧上法院

中央社／芝加哥8日綜合外電
拜登政府本周授權5至11歲兒童施打輝瑞疫苗。（路透）
拜登政府本周授權5至11歲兒童施打輝瑞疫苗。（路透）

拜登政府本周授權5至11歲兒童施打輝瑞疫苗後，越來越多離婚夫婦為了小孩要不要打疫苗問題，不惜對簿公堂。

現年47歲、來自伊利諾州的湯普森（Michael Thompson）可能被他的前妻告上法院，因為前妻希望替8歲和10歲的兩個孩子接種COVID-19疫苗，但他對兒童施打疫苗的安全性心存懷疑。

湯普森告訴法新社，「我自己已經接種疫苗，但除非有更多證據，否則我不覺得我的孩子需要打疫苗，我們也不知道疫苗會對兒童造成什麼長期影響。」

他透露，如果前妻對他提告，他將花費5000元至1萬元打官司，「但這是值得的。我（對疫苗）抱持懷疑態度，因為這與我的孩子有關，否則我就是個不負責任的家長。」

美國各地，許多離婚夫妻都發生類似衝突。

美國食品暨藥物管理局（FDA）上月底同意5至11歲兒童可接種輝瑞/輝瑞疫苗後，疾病管制暨預防中心（CDC）本周批准開打，這是美國首款可供幼童使用的疫苗。

美國各州的家庭法規定各異，但許多父母離婚後仍共享子女的監護權與醫療決定權，這往往會引發爭議。

家事法律師戴維斯（Holly Davis）表示，「我們已經碰到數起與12歲兒童疫苗相關的案例。我認為，未來會出現更多兒童相關案件，因為監護權爭議對象通常是較年幼的孩子。」

戴維斯說，目前她手上的案件中，約有20%與疫苗爭議有關，但隨著當局開放更年幼的兒童接種疫苗，這個數字預料將會上升。

即使夫妻並未離婚，子女接種疫苗與否，也可能導致雙方關係出現裂痕。

這場疫情已奪走全球各地人們的正常生活。如今，接種疫苗還可能引起家庭失和。

疫苗 美國 輝瑞

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