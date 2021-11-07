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「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

美股本周繼續攻頂嗎？ 五件事不可不知

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

編譯林梅婕／綜合7日電
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）
圖為科羅拉多州一家藥房提供新冠疫苗接種。（美聯社）

近幾周以來全國新冠肺炎疫情日益趨緩，確診、住院和死亡率都呈穩定下降，但這樣的進步趨勢似乎進入停滯期；多達20個州最近的確診數據不僅沒有減少、甚至還有些微上升。

西部山區一帶的科羅拉多、懷俄明和蒙大拿等為疫苗覆蓋率最低的州，情況也最糟糕；西南部和中西部則盡可能控制疫情升溫，就連疫苗覆蓋率極高的東北地區，確診數據也略有成長。

專家指出，目前仍有約7000萬人處於高風險染疫的情況；明尼蘇達大學傳染疾病研究及政策中心主任奧斯特霍姆(Michael Osterholm)形容：「如果人類社會是座森林，那麼新冠肺炎就是一把火，足以將我們燃燒殆盡。」

懷州、俄州 醫護壓力大

隨著南部地區確診數穩定下降，西部地區仍有許多地方政府持續努力抑制病毒擴散；疫苗接種率僅44%、堪稱全國最低的懷俄明州，在Delta變種病毒株快速傳開後，醫護人員又重回水深火熱的環境，懷俄明州醫療中心家醫科醫師杜恩(Andy Dunn)說：「我們早知道這會發生，所以讓我們壓力更大。」

鄰近的猶他州則是和去年的慘況不相上下，鹽湖城衛生局執行主任安琪拉‧杜恩(Angela Dunn)說：「我們現在的危機，是人們無法得到他們需要的照護；當有人需要加護病床時，他們得等兩三個小時，因為床位都額滿了。」

接種高 不代表疫情結束

有些地區的疫苗覆蓋率已提高，卻仍在今年秋天出現確診高峰，佛蒙特州正是最佳的案例。

該州超過七成人口都已接種疫苗，包含絕大部分的年長者，但上個月卻又創下單日確診新高；佛蒙特大學附設醫學院傳染病醫師拉河(Tim Lahey)指醫院連續幾周以來的住院人數都已超過負荷，他說：「儘管我們成人的疫苗接種率非常高，仍不代表疫情已結束。」

疫苗 疫情 懷俄明州

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