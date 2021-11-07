我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普落井下石 稱死對頭亞歷鮑德溫誤殺「很有問題」

拜登推動「企業疫苗強制令」法院裁定暫緩執行

丹佛動物園土狼染疫 科學家憂新冠病毒可能在野外變種

編譯林梅婕／綜合6日電
這隻名叫奇寶的科州丹佛動物園內的土狼，日前確診感染新冠，堪稱全球首例。(美聯社)
這隻名叫奇寶的科州丹佛動物園內的土狼，日前確診感染新冠，堪稱全球首例。(美聯社)

新冠肺炎爆發以來，科學家不斷研究動物染疫的情況；國家獸醫服務實驗室(National Veterinary Services Laboratory)5日宣布，科羅拉多州丹佛動物園(Denver Zoo)有兩隻土狼(hyenas，鬣狗)確診感染新冠肺炎，堪稱全球首例；另外，愛阿華州科學家也公布，早在去年9月就出現首例野鹿感染新冠肺炎的案例。

國家獸醫服務實驗室指出，丹佛動物園先是發現幾隻獅子陸續生病，經由科羅拉多州大(Colorado State University)篩檢才發現土狼確診；據稱除了土狼，該園區還有11隻獅子和兩隻老虎都確診感染。

確診的土狼分別是22歲的戈奇(Ngozi)和23歲的奇寶(Kibo)，牠們皆出現輕微病症包括輕度嗜睡、一些鼻涕和偶爾咳嗽；園方也強調：「土狼是著名的韌性堅強、且適應性良好的動物，牠們對於炭疽桿菌、狂犬病和犬瘟都具有高度的承受力；大多時候牠們都很健康，就算染病也會自然康復。」

其他確診的動物目前都已逐漸康復，園方表示：「現在我們知道，很多物種都可能感染新冠肺炎；面對園內多達450個不同物種和3000隻動物，我們將繼續以最嚴謹的防疫標準進行作業。」

至於野鹿，愛阿華州研究員於2020年4月就開始對其進行篩檢，持續幾個月下來未曾發現任何野鹿確診，直到9月；自去年感恩節到今年1月10日的七周內，多達82.5%的野鹿都確診感染新冠肺炎，研判病毒自白尾鹿的身上快速傳開。

該研究由賓州州大(Penn State)和愛阿華州自然資源廳(Department of Natural Resources)合作進行，雖然尚待同行評審，但研究強調，此為科學家首次發現新冠病毒在野生動物之間快速傳染的證據，並稱野鹿可能是新冠病毒主要的自然宿主。

目前雖然還沒有證據顯示，野鹿可能將新冠病毒傳染給人類，專家也聲稱，只要正確烹煮，鹿肉也不會帶有新冠病毒；但就在人類持續擴大新冠疫苗接種的同時，科學家們最大的憂慮是病毒很可能會持續在野外變種，成為足以打敗疫苗的病毒。

新冠肺炎 愛阿華州 動物園

上一則

全球疫情期間預期壽命衰退 美國第二 年輕人為主

延伸閱讀

全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕

全球首例 丹佛動物園2隻土狼確診新冠 嗜睡流鼻涕
疫情略緩 英國新增3萬693例確診155人染疫不治

疫情略緩 英國新增3萬693例確診155人染疫不治
前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束

前食藥局長：疫苗強制令生效時 美國疫情早結束
拒打疫苗染疫歿 家屬恐領不到撫恤金

拒打疫苗染疫歿 家屬恐領不到撫恤金

熱門新聞

國稅局(IRS)4日宣布調漲個人可向其401(k)計畫供款的金額，從2021年和2020年的1萬9500元調漲至2022年的2萬500元，並調整個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA的部分優惠，國稅局也發布2022納稅年度的養老金計畫和退休相關指南。（美聯社）

國稅局調漲401(k)限額至2萬500元

2021-11-04 16:02
巴洛阿圖再傳臥軌事件，死者為華人李東堯。（取自網路）

矽谷巴洛阿圖再傳臥軌事件 死者為華人

2021-11-01 18:57
艾立吉。(本報檔案照片)

密州狠夫殺妻今開庭 華女紀夢奇命案始末

2021-11-01 08:46
國務卿布林肯。(美聯社)

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

2021-10-31 21:55

MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

2021-10-31 17:22
身價破3110億的馬斯克被要求捐錢就飢荒。(路透)

聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

2021-10-31 21:11

超人氣

更多 >
張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減

張國榮螢幕情侶 「神仙姐姐」息影多年氣質不減
2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事
中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因
日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康
世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪