拒打疫苗染疫歿 家屬恐領不到撫恤金

有線電視新聞網(CNN)報導，拒打新冠疫苗 的員工如今恐面臨諸多財務後果，包括健保保費提高、失業，以及萬一因染疫病歿，死者家屬恐拿不到死亡撫恤金。

如果地鐵、 公車和通勤鐵路員工感染新冠病毒，而且死亡時未接種新冠疫苗，紐約大都會運輸署(MTA )將不再發放50萬元的身故費給員工家屬。

其他雇主也有類似顧慮，他們在評估是否提供死亡或其他補助，給未打疫苗的員工。

麻州新貝德福德(New Bedford)市議會有意延長死亡補助，給染疫病歿的市府員工，但該市市長並未簽署該法規，因為該法規並未禁止發錢給拒打疫苗的員工。

紐約MTA是採取類似行動的最高主關機關，自疫情爆發後，MTA有173名員工染疫病歿，其中五人是在MTA於6月1日調整政策後離世。

2020年4月疫情席捲紐約州，運輸署和工會達成協議，染疫病歿的員工符合領取50萬元身亡補助的資格，就像是MTA也會支付給其他因公殉職者；該計畫會延續到今年年底。

不過隨著新冠疫苗日漸普及，而且已獲聯邦食品暨藥物管理局(FDA)完全批准，MTA委員會便決定，從6月1日起，染疫病歿的員工必須接種過疫苗，其家屬才可以領取補助金。

MTA發言人強調，這項計畫依舊有效，而且已延長超過原本的一年期限；唯一調整的內容是疫苗要求。

運輸工人工會(TWU)發言人多諾休(Pete Donohue)表示先前強烈要求，「紐約市 ，甚至可能全國，沒有職場提供TWU的福利：員工染疫病歿後，其家屬可以領取50萬元補助」。

消防員、警察、電力公司員工和運輸工人等高風險員工若殉職，雇主發放額外保險金的情況並不罕見，這類保險通常是透過壽險政策所提供；不過這類值勤或意外身亡的補助政策通常不適用於因病身亡，畢竟難以確定員工是否在職場染疫或生病。

人力資源顧問業者美世公司(Mercer)資深夥伴弗斯滕伯格(Rich Fuerstenberg)表示，由於現在疫苗已普及，部分雇主考慮限制未接種疫苗員工的福利，包括減少短期傷殘津貼。