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「恐影響疫苗效力」CDC：兒童接種前 勿先服用止痛藥

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「恐影響疫苗效力」CDC：兒童接種前 勿先服用止痛藥

編譯林梅婕／綜合4日電
CDC建議家長勿在子女打新冠疫苗前給子女服用止痛藥，以免影響疫苗效力。圖為康州七歲的Emma Ingle接種疫苗。（路透）
CDC建議家長勿在子女打新冠疫苗前給子女服用止痛藥，以免影響疫苗效力。圖為康州七歲的Emma Ingle接種疫苗。（路透）

聯邦當局日前批准5歲至11歲兒童接種新冠疫苗，不過根據聯邦疾病防治中心(CDC)更新的指南，除了呼籲家長們盡快為孩子預約，最重要的是提醒兒童在接種疫苗前不要服用任何止痛藥。

有些家長可能為了減緩兒童接種疫苗的副作用，讓孩子們事先服用止痛藥；但CDC表示，止痛藥在兒童體內對疫苗會產些哪些作用還不得而知，恐影響疫苗效力。

5至11歲兒童接種的新冠疫苗劑量為一般成人的三分之一，不過兒童仍可能產生一些副作用，嚴重甚至影響日常活動能力，但幾天後就會消退。

CDC建議家長勿在子女打新冠疫苗前給子女服用止痛藥，以免影響疫苗效力。圖為德州六...
CDC建議家長勿在子女打新冠疫苗前給子女服用止痛藥，以免影響疫苗效力。圖為德州六歲的Josheph Kim接種疫苗。（美聯社）

當局建議，若真有其必要性，家長可在孩子打完疫苗後與家庭醫師討論，請他們開立不含阿斯匹靈(non-aspirin)的止痛藥；根據CDC網站的說明，阿斯匹靈不建議給18以下未成年使用。

另外，家長們還可透過一些方式自行為孩子緩解疼痛，例如在疫苗接種處敷上涼爽的濕布。

知名醫療機構馬友診所(Mayo Clinic)的網站上也寫道，兒童接種疫苗前，家長切勿給他們服用非處方開立的止痛藥；但接種後可多加評估。

該診所指出，12歲以下兒童接種疫苗的副作用與16歲青少年相似，常見的症狀包括接種處疼痛、疲勞、頭痛、畏寒、肌肉和關節痠痛、發燒、淋巴結腫大、噁心和食慾不振；但就像成人接種疫苗的反應，這些副作用通常只會持續一至三天。

CDC也提醒家長，為避免兒童出現暈現的情況，建議接種疫苗時可坐下或平躺，並在接種完成後觀察15至30分鐘。

CDC更新指南還補充，已感染過新冠肺炎的民眾仍應接種疫苗；不過染疫期間曾服用過默克藥廠(Merck)「單株抗體」(monoclonal antibody)藥物的患者，須等90天以上再接種。

疫苗 CDC 聯邦疾病防治中心

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