聯邦補貼更吸引人 歐記健保即起開放登記

國會今年3月通過1兆9000億元的新冠肺炎紓困案，為民眾提供更廣泛的保費 補貼；聯邦官員表示，多達67%的被保險 人明年每月只需支付10元保費就能享有與今年同等的保險保障，而拜登政府自本月1日起開放登記俗稱「歐記健保 」的「可負擔健保法」(ACA)，將是檢驗此一政策是否能夠確實擴大保險覆蓋率的試金石。

據統計，今年上半年全美19歲到64歲的壯年人口中約有10%沒有任何保險，但9月中旬時全美共有1200萬人參加ACA的計畫，創下歷史新高紀錄；比起川普時期因減少對歐記健保的資金挹注，補助金額從2017年的6300萬元一路降到2019年的1000萬元，導致被保人數停滯，拜登政府下的平價醫療法案將為更多民眾提供保險服務。

有意願加保的民眾可以透過「HealthCare.gov」的網站，比較各種不同方案的保險計畫，並檢視自己是否有獲得政府補助保費的資格；聯邦官員指出，本輪的歐記健保登記開放到明年1月15日，但若要使保險自1月1日起生效，建議民眾在12月15日以前完成登記。

此外，受惠於政策鼓勵，民眾對保險公司的選擇也更多元化；2022年度透過HealthCare.gov平台招攬保險的保險公司多達213間，比2021年多32間，因此有意購買的民眾可選擇的保險公司變多，更可以比較不同的方案規畫出對自己最有利的保險組合。

衛生部部長貝西拉(Xavier Becerra)說：「用不到一杯咖啡的價格買到ACA是個很划算的選擇，且隨著更多保險公司的加入、更多計畫的推出，民眾可以有更多樣的選擇。」

不過，雖然擴大保險覆蓋率有助於建構更完善的社會安全網，但為達成此補助而大量舉債引起共和黨人的批評；據國會預算處統計，擴大補助政策預計將使聯邦政府在2022年至2031年間的財政赤字擴大到2095億元，懷俄明州共和黨籍聯邦參議員巴拉索(John Barrasso)表示：「我們沒有這筆錢，到底財源該從哪來？」