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5～11歲童最快本周接種疫苗 小兒科診所及藥局都可施打

編譯林育正／綜合1日電
白宮宣布目前正著手配裝和運送提供5至11歲兒童的新冠肺炎疫苗，最快在本周就能開始施打。圖為輝瑞製造的兒童新冠疫苗。(美聯社)
白宮宣布目前正著手配裝和運送提供5至11歲兒童的新冠肺炎疫苗，最快在本周就能開始施打。圖為輝瑞製造的兒童新冠疫苗。(美聯社)

白宮宣布目前正著手配裝和運送提供5至11歲兒童的新冠肺炎疫苗，最快在本周就能開始施打；兒童接種計畫，在下周11月8日全面展開，將有2800萬人受惠。

白宮新冠疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)表示：「在物流和施打作業上，我們絕不拖延。」拜登政府希望藉由這一批接種，在接下來幾個月天氣寒冷，民眾較多時間待在室內過節，且呼吸道疾病好發的冬季，能再次挺過一波疫情。

近幾個禮拜確診案例持續下降，但依照過往經驗，新冠病毒總是能突變出傳染力更強的病毒株捲土重來，持續造成威脅。

上周兒童接種已獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)放行，聯邦疾病防治中心(CDC)特別顧問委員會將在2日進行會議，研擬為兒童接種輝瑞(Pfizer)疫苗的建議細節。CDC專家給出建議後，將由主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)發布最終命令。

齊安茲在白宮記者會上也表示，目前輝瑞疫苗供貨充足，足夠為2800萬名兒童接種。最快在本周，就有兒童可接種疫苗，接種計畫將在下周全面啟動，父母能夠上網尋找提供疫苗的地點。

FDA授權兒童接種三分之一劑量的疫苗後，拜登政府要求各州和領地配合。齊安茲說，藥廠和物流中心員工已開始作業，準備並包裝1500萬劑疫苗。他說：「接下來將送出更多疫苗。」

現階段的計畫，是讓小兒科診所和藥局等地點都能提供疫苗，供家長選擇不同接種地點。

瓦倫斯基也表示對父母來說，兒童接種疫苗可能既急迫，但同時讓人感到擔心。但她強調輝瑞疫苗的兒童臨床試驗，發現能夠有效防止重症，並不會引發強烈副作用，無安全疑慮。瓦倫斯基表示：「家長有所期盼，我們也鼓勵爸媽如果有問題，也儘管提出。」

此外齊安茲也宣布，全美70%成年人已完成接種，80%至少接種第一劑。

疫苗 白宮記者會 輝瑞

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