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防疫新挑戰 42%父母不讓孩子接種

編譯林育正／綜合31日電

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已開放5至11歲的兒童接種新冠肺炎疫苗，讓全美增加2800萬人具備資格；雖然許多成人已完成接種，但仍不傾向讓小孩接種；畢竟新冠肺炎對小孩造成的症況輕微，家長不讓小孩接種可能引發未知的風險；如何讓兒童接種，成為下一階段最具挑戰性的防疫任務。

輝瑞(Pfizer)疫苗日前已取得授權，低劑量注射不僅安全，且能給予小孩足夠免疫力。常見的副作用，仍包括精神不佳、發燒和頭痛。

聯邦疾病防治中心(CDC)傳染病專家表示，接下來假期旅遊與聚會將更為頻繁，小孩接種可能是改變疫情的關鍵；接種將讓小孩能持續到學校上課，降低隔離的機率，並且防止將病毒傳染給年長和高風險的成人。疫情爆發至今，全美已有近200萬名5至11歲的兒童染疫，8300人住院；住院的兒童患者有三分之一被送進加護病房，至少170人死亡。

但研究顯示，父母對於兒童接種的憂慮，在6月至9月間「顯著增加」。最主要的因素，是對疫苗的不了解，包括是否有足夠試驗、副作用、保護力以及長期健康疑慮。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)指出，只有近三分之一的家長，願意立刻讓小孩接種；另外三分之二為不願意或反對。Axios與艾普索斯(Ipsos)的民調結果，也有42%家長強烈表示，不可能讓小孩接種。

羅德島州的家長艾琳‧高奇(Erin Gauch)的兩個小孩雖然已接種，但仍非常擔心副作用，尤其是發生在少數年輕男性身上的心肌炎。她說：「萬一小孩出了什麼事，我絕對沒辦法接受。」

德州州立大學醫學人類學者艾蜜莉‧布朗森(Emily Brunson)研究接種選擇，她表示對父母而言，為自己第一個孩子做接種的決定格外不容易，但現在甚至有父母表示，若未來學校強制學生接種，就要讓小孩退學。

疫苗 疫情 新冠肺炎

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