賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

副總統賀錦麗30日接種第三劑莫德納新冠疫苗。（美聯社）

美國 副總統賀錦麗 （Kamala Harris）今天接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗 追加劑，以行動帶頭做示範，鼓勵國人照做。

賀錦麗在白宮接受莫德納（Moderna）疫苗第3劑加強針，她說：「我接種了追加劑，希望這能鼓勵有資格的民眾跟著做。」

「我們從一開始便強調，疫苗是安全且完全免費的。」

賀錦麗表示，染疫送進加護病房的重症患者或是病故患者中，超過90%都沒有接種疫苗。

「讓我們接種疫苗，攜手度過這場疫病大流行。」

法新社報導，美國是全球COVID-19死亡病例最多的國家，迄今有超過74.5萬人病故。然而，仍有許多美國人拒打疫苗，全美完整接種率僅58%。

美國衛生機關已批准施打莫德納、輝瑞（Pfizer）和嬌生（Johnson & Johnson）疫苗追加劑。

追加劑應於完整接種6個月後施打，接種對象為65歲（含）以上的年長者、18至64歲染疫高風險者或因工作關係經常暴露於病毒之中的人。

根據白宮資料，57歲的賀錦麗於2020年12月、2021年1月接種前2劑疫苗，她的公務讓她被視為高風險染疫人士。

78歲的美國總統拜登則是已於9月接種第3劑疫苗。