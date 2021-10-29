廉價抗憂鬱藥「氟伏沙明」 降低新冠染疫住院風險
美國、加拿大與巴西科學家合作進行的一項大型臨床試驗發現，常見且價格低廉的抗憂鬱藥「氟伏沙明」(fluvoxamine)，可以降低高風險病患感染新冠肺炎住院的機率；研究結果27日發表於權威醫學期刊「刺胳針全球衛生」(Lancet Global Health)，可望為美國乃至全球修改新冠肺炎用藥指南開啟另一扇門。
研究報告指出，歷時10天的療程，氟伏沙明藥價花費約4元。
過去近30年來，氟伏沙明被醫生用以開立治療強迫症；新冠病毒開始擴散後，研究人員發現這款藥物降低發炎的特性，可以減輕病患染疫後的激烈反應。
疫情初期，多項關於氟伏沙明的小型研究發現亮眼成果，但其規模都沒有27日發表的研究來得龐大。
發表於「刺胳針全球衛生」的研究由美國、加拿大與巴西科學家共同進行，研究人員在巴西招募近1500名新冠肺炎確診病患，分別給予氟伏沙明或安慰劑；結果發現，服用氟伏沙明的實驗組確診病患的住院需求降低約三分之二，而延長醫學觀察(prolonged medical observation)的需求則減少約三分之一。
不過，試驗期間出現部分病患難以忍受藥物副作用而停藥，引發外部專家質疑研究人員是否找到氟伏沙明的理想使用劑量。
儘管有少部分瑕疵數據，大多數遵守醫囑的受試者出現顯著成效，這些病患的住院需求減少三分之二，大幅降低病歿機率。
若與服用安慰劑的對照組受試者相比，每12名服用安慰劑的病患染疫病歿，只會出現一名服用氟伏沙明的染疫者病歿。
治療過新冠肺炎患者的明尼蘇達大學(University of Minnesota)傳染病學教授布爾瓦爾(David R. Boulware)說：「那真的很棒，這不是昂貴的新藥，最棒的是其藥效安全。」
不過，科學家指出，沒有明確的使用劑量會衍生其他未解謎團。
英國倫敦大學國王學院(King's College)藥學系客座教授沃德(Penny Ward )表示，氟伏沙明的部分成果源自延長醫學觀察的需求減低，美、加與巴西的研究根據住院人數研判延長醫學觀察的需求數量，且大多數受試者未接種新冠疫苗。
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