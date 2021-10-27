讓新冠居家快篩劑更易取得 FDA加快授權

拜登政府25日宣布一項計畫，將加快聯邦食品暨藥物管理局(FDA)授權程序，使家用的新冠肺炎試劑能更便宜，並更容易取得。(Getty Images)

拜登政府25日宣布，將加快聯邦食品暨藥物管理局(FDA )授權程序，使家用的新冠肺炎 試劑能更便宜，並更容易取得；國立衛生研究院(NIH)也表示，預計撥款7000萬元的資金，以增加市面上新冠肺炎試劑的供應量。

聯邦衛生部(HHS)指出，為了達到這些目標，將優先與「具大規模製造新冠試劑」的藥廠合作，幫助其通過FDA審核。

負責本項計畫資金支持的衛生研究院指出，如果成功提高市面上的試劑數量，將能夠提供民眾更多選擇，且有望因此壓低價格；因此將加速與FDA、HHS及聯邦疾病防治中心(CDC)合作，進行必要的研究，以盡速取得FDA審核緊急授權申請所需的文件。

NIH院長柯林斯(Francis Collins)說：「這項投資 將有助於為FDA提供快速授權決定所需的所有資料。」

FDA也表示，為使多數民眾能盡速獲得相關資源，計畫簡化製造試劑藥廠內部的測試流程，放寬「同一檢驗項目反覆確認」的重複性較高的檢測要求；FDA放射健康中心主任舒蘭(Jeffrey Shuran)說：「最重要的是政府願意投資，FDA的簡化政策只是補充性措施，加快評估流程。」

舒蘭指出，政府的投資加上FDA簡化檢驗流程除了加快試劑上市、觸及更多社區角落以外，還有機會吸引外國藥廠來美投資，對於美國經濟及新冠試劑的普及是雙贏的局面。

聯邦衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)則著眼於後續疫情的控制，期待更多試劑上市後，能夠為入冬後可能爆發的新一波疫情做好準備，斬斷隱形傳播鏈；他說：「此一計畫的目的，是向更多公眾在冬天來臨、病毒活性大增之時，提供準確、可靠且高品質的非處方新冠肺炎測試試劑。」