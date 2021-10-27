川普分心選舉 柏克斯控：原可避免13萬人病歿

前川普政府的白宮新冠疫情協調官柏克斯告訴眾院小組，川普政府去年因選舉而防疫分心，否則有約13萬人可免於死於新冠病毒。圖為她去年6月在白宮說明當時的疫情。(Getty Images)

前川普 政府的白宮 新冠疫情協調官黛博拉．柏克斯(Deborah Birx)10月12日及13日接受眾院 詢問，指出川普政府去年受選舉影響而「分心」，無視她針對防疫措施的建議，致無法有效、即時地處理新冠疫情變化；她告訴眾院小組，如果去年能更有效率地採取行動，約13萬人不會在疫情中喪命。

柏克斯表示，她任職防疫協調官時，曾具體向白宮建議應針對年輕族群大量篩檢、擴大各地醫院醫療能量以收治更多病患，並擬定疫苗分配措施，特別是針對染疫後高死亡率的長照機構更須妥善規畫，但白宮並未完全採納她的建議，否則死亡率可以再減少約三至四成。

柏克斯說：「我相信如果當時我們徹底實施口罩規定、減少餐廳堂食、宣導群聚風險，並增加篩檢量能的話，全美死亡率有機會再下降30%至40%左右；我當時已經向白宮明確表達我建議採取的行動，我也相信總統非常清楚我希望怎麼做。」

不過，由於受選舉年影響，白宮並未重視柏克斯的建議；她告訴眾院，部分官員忙於競選，出現在白宮的次數沒有像非選舉年般頻繁；柏克斯指控，當時政府「不過是轉移話題，讓民眾對公共事務的討論聚焦在選舉，而非與切身更相關的新冠肺炎。」

因此，當眾院調查小組問她「去年政府是否竭盡所能地減緩病毒傳播並挽救生命」時，柏克斯斬釘截鐵地說：「沒有」；眾院民主黨黨鞭克萊本(James Clyburn)對川普政府輕忽防疫的態度非常憤怒，他說：「川普政府將選舉置於防疫之上，是美國建國以來最失敗的領導人。」

對於柏克斯的批評，川普發言人麗茲．哈靈頓(Liz Harrington)說：「川普總統為抗擊新冠病毒做出了前所未有的努力，在極短的時間內有效向全國各地提供必要防護裝備、病床與疫苗；不幸的是，拜登政府並未蕭規曹隨，導致今年因新冠病毒亡故的人數比川普總統任內還多，但很多『假新聞媒體』對此都視而不見。」