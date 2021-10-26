去年疫情期間 仇亞犯罪增76% 攻擊者超過半數是白種人

2020年新冠疫情期間，亞裔民眾遭受仇恨犯罪的案例，與一年前相比增加了76%。圖為抗議亞裔仇恨的遊行。(Getty Images)

聯邦調查局(FBI)25日公布最新統計數據指出，2020年新冠疫情期間，亞裔 民眾遭受仇恨犯罪 的案件，與一年前相比增加了76%；美國 廣播公司(ABC)報導，聯邦調查局今年8月便曾發表相關統計報告，但後來發現俄亥俄州通報數據有誤，導致資訊不全，最新公布的報告已修正錯誤。

據統計，2020年亞裔民眾遭到仇恨犯罪攻擊的通報案例共有279例，比起2019年間共158件亞裔民眾遭受仇恨犯罪攻擊的案例高五成；在所有仇恨犯罪案件當中，超過半數攻擊者為白種人，有21%攻擊者為非洲裔；聯邦調查局表示，美國國內發生的仇恨犯罪事件當中，超過60%犯罪原因都與被害者的種族身分有關。

聯邦調查局犯罪調查小組副助理主任葛林柏格(Jay Greenberg)接受美國廣播公司訪問時說：「每一件仇恨犯罪，都是對整個社區的攻擊。」

葛林柏格表示，聯邦調查局目前的努力目標，就是要爭取社區民眾對聯邦調查局的信賴。他說：「若有民眾遭受仇恨犯罪，我們希望社會大眾能向我們通報。」他也表示，聯邦調查局將與州政府及地方政府對口單位合作，針對仇恨犯罪祭出最有力的調查行動。

此外，聯邦調查局也設有受害者服務部門，協助受害者調適心理壓力；該部門主任雷吉娜．湯普森(Regina Thompson)指出，每位仇恨犯罪受害者反應的方式不同，有些人可能數天、數周，甚至數月的時間都沒有特別反應，也可能有些人會立刻陷入自我懷疑的危機，因此需要第三方介入干預。

她說：「我們的工作就是協助所有聯邦犯罪的受害人，對每位受害者，我們都會做到理解、尊重、公正；特別是仇恨犯罪，由於是對一個人身分認同的攻擊，受害人無可能、也無必要改變，因此此類犯罪會對受害人產生深刻心理影響。」