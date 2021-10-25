取消每周300元津貼沒差別 招工情況仍不佳

停發疫情津貼後，各地就業市場仍然呈現勞力不足現象。圖為洛杉磯一處公開招聘會。(美聯社)

新冠疫情 衝擊過後，美國就業 市場呈現特殊現象，即失業率居高不下，但同時企業招聘困難；一些州為刺激就業，取消每周300元的津貼，但是結果卻顯示，有無津貼其實影響不大，代表無論如何，或許就業市場在疫情過後，已出現結構性變化。

美聯社報導逐一分析各州後甚至得出，5月至9月間，津貼持續發放的25個州的勞動力增長幅度，甚至還比停發津貼的另外25個州還要高些；麻州大學早前一份報告也指出，雖然停發津貼的州失業率有「微幅上升」，但是並未讓更多人去找工作 。

目前就業人口仍然比疫情前少約500萬，導致失業率高攀；但另一方面，創紀錄的職缺下，就業人數卻沒有顯著成長，8月、9月成長率還分別遞減，上周密西西比州一場就業活動上，參加活動的人比企業欲招聘的人還要少，而密州6月中就已取消津貼。

每周300元津貼加上其他補貼，已比許多民眾原本的薪水還要多，而取消後卻無法推動就業的可能原因同樣眾多。

首先是對疫情的擔憂，例如全國疫苗接種末段班的懷俄明州，在州政府停止所有津貼後，就業人數反而呈現下滑；而子女的安全照護問題，也是讓民眾暫時不願找工作的另一個原因。

疫情也改變許多人的生活態度；印第安納州一民眾就表示，疫情讓她失業在家陪伴家人，有了這樣的感情經驗後，「有誰還會想要回去工作呢？」因此她現在變得更加「挑剔」，想要尋找一份機動性更高的工作，這需要更長的找工作時間。

對經濟較寬裕的年長者而言，疫情後選擇提早退休者大有人在，估計自疫情爆發以來約達200萬人；而對經濟較不寬裕的人而言，摩根大通(JPMorgan)研究發現，國內最底層的四分之一人口家庭銀行帳戶中位數跳漲70%，代表他們有更多本錢好好考慮接下來的工作。

密蘇里州勞權組織Missouri Jobs With Justice政策主任馮格蘭(Richard von Glahn)就表示，現在民眾「不想要回到疫情前的就業市場」，雇主應扮演創造符合勞工需求的環境的角色。