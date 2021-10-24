大學城人口大減 當地官員：疫情期間統計失真

學生在印第安納大學校園戲水。(美聯社)

部分大學城計畫挑戰2020年人口普查 結果，宣稱受新冠肺炎疫情 學校停課、學生離開校區的影響而少算人數，嚴重影響聯邦預算分配比率。

印第安納州伯明頓市(Bloomington)、阿拉巴馬州杜斯卡洛薩市(Tuscaloosa)、賓州 州學院市(State College)等大學城正在探索挑戰人口統計結果的辦法，因為統計數據未能精確地反映真正住在當地的居民人數。

疫情去年春季侵擾美國時，大學城宛如空城，數以萬計學生離校返家，但人口普查幾乎同時進行。

統計大學生人數本來就是艱鉅挑戰，疫情前亦然；人口普查局原本不想以學生的大學地址計算人數，但疫情前的政府訊息指示，應「以花最多時間睡覺的地方」計算。

德州農工大學(Texas A&M University)社會學教授波斯頓(Dudley Poston)指出，住校與在外租屋的學生漏算了。

美聯社訪查大多數居民年介20歲到24歲的75個都會區，發現人口普查結果遠低於實際情況。

大學城官員尚不清楚誤差確切緣故，正在調查是否與春假或學生在學期間的居住地相關。

另一個變數則為校方是否配合普查，僅半數學校照辦，不願配合的學校可能基於隱私緣故或未收到相關資訊。

賓州州立大學(Penn State University)所在的州學院市發言人蕭茲(Douglas Shontz)說：「想到這些變數都要瘋了。」當地官員認為，人口普查少算約4000到5800位居民。

美聯社調查發現，大學城被少算約5%到7%人口，分別是密西根州蒙特普萊森村(Mount Pleasant)、北卡羅來納州的格林威爾(Greenville)，以及印州伯明頓，分別是中密西根大學 (Central Michigan University)、東卡羅來納大學(East Carolina University)和印第安納大學(Indiana University)的所在地。

2020年普查顯示伯明頓有7萬9168位居民，較2010年的8萬405人還少；該市官員原本預期會有8萬5000人到9萬人。

此次人口普查從去年3月開始，印第安納大學等校基於防疫告知學生別返校，當時該校4萬8000名學生中有大多數人還在放春假。