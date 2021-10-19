我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海運價飆 米粉.豆油.味精…華人常用食品漲破100%

「伊拉克戰爭」是鮑爾的痛…視畢生污點 餘生遠政治

車輛銷售額下降、網路下單增多 7萬業務員無班可上

編譯柯立偉／綜合18日電
自從新冠肺炎疫情爆發以來，許多經銷商因可售車輛不多，紛紛解雇銷售業務員。圖為科羅拉多州一家汽車經銷商。(美聯社)
自從新冠肺炎疫情爆發以來，許多經銷商因可售車輛不多，紛紛解雇銷售業務員。圖為科羅拉多州一家汽車經銷商。(美聯社)

自從新冠肺炎疫情爆發以來，車用晶片的短缺造成全球性的汽車供應量不足，許多經銷商因可售車輛不多，紛紛解雇銷售業務員；隨著疫情趨緩，部分經銷商有重新恢復人力編制，但據估計全美仍有約7萬名前銷售業務員無法回到車商上班。

根據全國汽車經銷商協會(NADA)統計，2020年2月全國從事汽車銷售業務的業務員約有115萬人，短短兩個月之內就因為疫情爆發，從業人數暴跌至90萬人，跌幅逾兩成；隨後在夏季各國疫情稍趨緩時又有微幅上升，但就一直停滯在108萬人，目前沒有再繼續上升的趨勢。

全美最大的汽車經銷商「全國汽車」(AutoNation)副總裁坎農(Marc Cannon)表示，現在多數經銷商的銷售人員雖減少，但銷售量仍維持一定水準，因此預估短期內銷售業務從業人員不會回到疫情前水平。

新英格蘭地區連鎖車輛經銷商DSR Motor Group老闆羅森柏格(David Rosenberg)也指出，各經銷商的主管職人數也有下降趨勢，如業務經理數量就比過去約少40%；他旗下的各家連鎖經銷商過去平均有五位業務經理，現在只有三位；他說：「現在晶片短缺、汽車量少，但買車的人卻多，利潤很高，剛好是個重新配置人力的好時機。」

對於繼續從事汽車銷售業務的業務員而言，現在的工作型態也與過去不同，疫情以前多數業務員要花大量的時間陪客戶試駕，但現在絕大多數業務員都在線上提供服務；不過，對於多數汽車銷售員而言，同事的減少同時意味著競爭業績的人減少，因此所獲的報酬也愈多。

佛蒙特州銷售員唐尼(Nick Downey)表示，過去他常常帶客戶「逛停車場」，在一大片車海中看自己想要的車；但現在多數客戶都選擇網路下單，他可透過通訊軟體就與客戶達成交易。

汽車 疫情 晶片

上一則

憂接種率落後全美 阿拉巴馬醫師：拒看診未打疫苗患者

下一則

外籍音樂家簽證被積壓 無法入境 音樂會被迫取消

延伸閱讀

紐約等地規定查看顧客疫苗接種證明 速食店關閉內用區

紐約等地規定查看顧客疫苗接種證明 速食店關閉內用區
美秋冬面臨流感+新冠夾擊 醫師憂：死亡率恐攀升

美秋冬面臨流感+新冠夾擊 醫師憂：死亡率恐攀升
醫師：若同時感染新冠病毒與流感 死亡率恐攀升

醫師：若同時感染新冠病毒與流感 死亡率恐攀升
荷姆斯案 前國防部長認投資8.5萬：Theranos有誠信問題

荷姆斯案 前國防部長認投資8.5萬：Theranos有誠信問題

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
在布希政府時期擔任國務卿的鮑爾（Colin Powell）因新冠肺炎併發症去世，享壽84歲。 美聯社

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

2021-10-18 08:54
圖為奧克拉荷馬州40號州際公路。（美聯社）

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

2021-10-17 21:14
比爾蓋茨和梅琳達在女兒婚禮首度同框。（路透）

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

2021-10-17 04:18
供應鏈危機恐將持續到明年。圖為紐約一家IKEA的貨架已空。(Getty Images)

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

2021-10-18 09:17
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36

超人氣

更多 >
美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種

美國首位非裔國務卿鮑爾 因新冠併發症84歲病故 已完成接種
南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？
CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價

CNN：物價漲、貨架空盪盪 拜登與民主黨面臨政治代價
蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣

蓋茲夫婦離婚後首度同場 大手筆送愛女出閣
前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統

前國務卿鮑爾過世 因波灣戰爭家喻戶曉 一度有望問鼎總統