車輛銷售額下降、網路下單增多 7萬業務員無班可上

自從新冠肺炎疫情爆發以來，許多經銷商因可售車輛不多，紛紛解雇銷售業務員。圖為科羅拉多州一家汽車經銷商。(美聯社)

自從新冠肺炎疫情 爆發以來，車用晶片 的短缺造成全球性的汽車 供應量不足，許多經銷商因可售車輛不多，紛紛解雇銷售業務員；隨著疫情趨緩，部分經銷商有重新恢復人力編制，但據估計全美仍有約7萬名前銷售業務員無法回到車商上班。

根據全國汽車經銷商協會(NADA)統計，2020年2月全國從事汽車銷售業務的業務員約有115萬人，短短兩個月之內就因為疫情爆發，從業人數暴跌至90萬人，跌幅逾兩成；隨後在夏季各國疫情稍趨緩時又有微幅上升，但就一直停滯在108萬人，目前沒有再繼續上升的趨勢。

全美最大的汽車經銷商「全國汽車」(AutoNation)副總裁坎農(Marc Cannon)表示，現在多數經銷商的銷售人員雖減少，但銷售量仍維持一定水準，因此預估短期內銷售業務從業人員不會回到疫情前水平。

新英格蘭地區連鎖車輛經銷商DSR Motor Group老闆羅森柏格(David Rosenberg)也指出，各經銷商的主管職人數也有下降趨勢，如業務經理數量就比過去約少40%；他旗下的各家連鎖經銷商過去平均有五位業務經理，現在只有三位；他說：「現在晶片短缺、汽車量少，但買車的人卻多，利潤很高，剛好是個重新配置人力的好時機。」

對於繼續從事汽車銷售業務的業務員而言，現在的工作型態也與過去不同，疫情以前多數業務員要花大量的時間陪客戶試駕，但現在絕大多數業務員都在線上提供服務；不過，對於多數汽車銷售員而言，同事的減少同時意味著競爭業績的人減少，因此所獲的報酬也愈多。

佛蒙特州銷售員唐尼(Nick Downey)表示，過去他常常帶客戶「逛停車場」，在一大片車海中看自己想要的車；但現在多數客戶都選擇網路下單，他可透過通訊軟體就與客戶達成交易。