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外籍音樂家簽證被積壓 無法入境 音樂會被迫取消

編譯陳韻涵／綜合18日電
紐約卡奈基音樂廳10月初迎來一年半以來的首場音樂會，但全美各地卻有許多樂團邀請的外國音樂家因簽證延誤而無法來美。(Getty Images)
紐約卡奈基音樂廳10月初迎來一年半以來的首場音樂會，但全美各地卻有許多樂團邀請的外國音樂家因簽證延誤而無法來美。(Getty Images)

新冠肺炎疫情趨緩，各項現場表演活動恢復舉行，但音樂會卻面臨指揮或音樂家無法取得簽證入境的窘況。

西雅圖交響樂團(Seattle Symphony)睽違一年半載，終於恢復演出，但樂團最重要的荷蘭籍指揮道斯加德(Thomas Dausgaard)卻無法取得美簽入境。無獨有偶，紐約音樂團體原本找來挪威籍鋼琴家安斯涅(Leif Ove Andsnes)上陣，但他也無法取得簽證。

大都會歌劇院(Metropolitan Opera)必須替換兩名俄羅斯籍歌手，才能讓莫斯科劇作家戈杜諾夫(Boris Godunov)的同名歌劇順利演出；英國聖馬丁室內樂團(Academy of St Martin in the Fields)自1980年起頻繁來美演出，今年卻礙於簽證緣故，必須放棄十城巡迴表演。

現場表演隨著防疫限制解除而恢復舉行，如今卻面臨藝術家因為美國大使館與領事館簽證業務過載，而無法在預定的表演時間前取得簽證赴美的難題，尤其影響仰賴各國明星音樂家或指揮的古典樂產業。

許多音樂家成為美簽業務拖延的犧牲品，主辦單位則得為取消或延後舉行的活動賠錢。

荷蘭籍鋼琴家胡森(Arthur Jussen因簽證「空前延誤」，被迫取消波士頓交響樂團(Boston Symphony Orchestra)的演出。他說：「難以承受。」

古典樂巡迴產業去年初是受疫情首當其衝的產業，如今也是最晚復甦的產業。

就算在普通時期，取得美簽就不容易，如今受之前的嚴重疫情影響、使領館人力短缺，部分城市的最快簽證面試日期已經排到明年春季，這對部分表演者而言，根本趕不上表演日期。

政府已允許旅遊簽證特例，在11月初前若簽證申請者能證明其工作對美國經濟相當重要，就能快速取得簽證，但此消息一出，許多人爭相申請，希望「快速通關」，導致此通道也「塞車」。

國務院表示，疫情大幅影響當局核發及處置簽證程序的能力。

簽證 疫情 美國

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