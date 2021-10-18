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疫情難解？CDC旅遊警示「新加坡升至最高風險4級」

編譯張君堯／綜合報導
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新的旅遊警示名單，新加坡本周被升至「最高風險名單」。（Getty Images）
根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新的旅遊警示名單，新加坡本周被升至「最高風險名單」。（Getty Images）

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）最新的旅遊警示名單，新加坡本周被升至「最高風險名單」。

CNN報導，新加坡已經從原先的3級（高風險）上升到的最高風險級別的4級。根據美國CDC的標準，在過去28天內每10萬人中有超過500例確診數的國家會被列入4級名單。此外，CDC更建議「人們應避免前往被列為第4級的國家」，而有旅行需求的人士都應先接種疫苗

這一最新更新與8月初相去甚遠，當時CDC在一周內將16個國家升到第4級，此次更新是自8月初以來第一次只有一個國家被升到第4級。

這一變動發生在新加坡近期決定擴大開放邊境，已完成疫苗接種的8個國家包括英國、加拿大、丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙及美國，其旅客入境新加坡後不需隔離。

除了新加坡之外，包括奧地利、貝里斯、波札那、克羅埃西亞、希臘、愛爾蘭、馬來西亞、瑞士、土耳其和英國都被列入第4級名單中。不過CDC仍建議在完全接種疫苗之前「避免所有國際旅行」，並表示「完全接種疫苗的旅客不太可能感染和傳播新冠肺炎，但國際旅行會帶來額外的風險，即使是完全接種疫苗的旅客，感染和傳播某些新冠變體病毒株的風險也可能增加」。

新加坡 疫苗 CDC

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