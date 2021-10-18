疫情衝擊 38%美國家庭面臨嚴重財務問題

新冠疫情爆發以來，許多中低收入家庭的財務受衝擊。(美聯社)

民調 顯示，38%的美國 家庭過去幾個月來受新冠肺炎疫情 影響，面臨嚴重的財務問題，甚至難以負擔醫療照護和食物費用。

這項民調由全國公共廣播電台(NPR)、羅伯塢強生基金會(Robert Wood Johnson Foundation)，以及哈佛公衛學院共同進行，於今年8月2日到9月7日期間訪查約3616名18歲以上成人，調查結果凸顯美國家庭過去幾個月來受傳染力強的Delta變種病毒影響所面臨的困境。

調查發現，全美約38%的家庭過去幾個月面臨財務困境，諸如基本生活費沒著落，繳不出房租、水電瓦斯費和醫藥費等等。

若以種族和族裔來看，面臨財務問題的拉丁裔家庭占57%，非裔占56%，北美原住民占50%，白人僅占29%。

許多人的薪資驟減，年收入5萬元以下的家庭中，有59%的人面臨嚴峻的財務挑戰；年收入逾5萬元的家庭中，則有18%的家庭反映財務出狀況。

許多家庭受疫情影響荷包縮水，其中19%的家庭表示已在疫情期間耗盡家財，無力負擔醫藥費的家庭占所有家庭的17%，其中不乏年收入5萬元以下的家庭。

聯邦政府推動多項財政補助計畫，試圖減輕國民負擔，但只有67%的受訪者表示，在過去幾個月收到疫情補助。

如果聯邦疾病防治中心(CDC)的禁止逼遷令到期而不再延長，全國有27%的租戶表示，難以清償過去幾個月積欠的債務。

在學生課業方面，K-12學習階段以下的69%家長反映，孩子的課業進度受疫情耽擱，其中36%的家長認為孩子課業嚴重落後；即便新學年已經開始，仍有70%的家長認為，課業落後的孩子很難彌補去年落後的學習進度。

另據聯邦調查局(FBI)表示，疫情期間通報的仇恨犯罪案件增加；有鑒於此，這項民調訪查各種族與族裔的遭遇及擔心情況，其中25%的亞裔家庭擔心遭威脅或攻擊，北美原民則有22%，非裔21%，拉丁裔8%，白人7%。