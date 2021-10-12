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默克新冠口服藥 恐要重演「窮國取得不易」困境

默克新冠口服藥 恐要重演「窮國取得不易」困境

編譯黃淑玲／綜合報導
默沙東藥廠研發的新冠口服藥molnupiravir。（歐新社）
默沙東藥廠研發的新冠口服藥molnupiravir。（歐新社）

研發出治療新冠病毒疾病口服藥molnupiravir的美國默克藥廠（Merck & Co）計畫明年將這款新藥的產能擴大一倍，以因應強勁需求。不過各國政府搶著訂購的現象，恐怕要重演窮國難以取得新冠疫苗的類似困境。

默克周一（11日）正式向美國食品藥物管理局（FDA）申請molnupiravir的緊急使用授權（EUA）。公司對金融時報說，過去一周與新加坡、紐西蘭、澳洲和南韓政府談妥了供應安排，現在與其他多個政府協商當中。彭博資訊獲得的消息，還有美國、泰國、馬來西亞也確保了一定數量的molnupiravir。

默克今年預定生產1000萬組療程藥量，明年至少增加到2000萬組，等於8億顆藥。

彭博資訊報導，世界衛生組織（WHO）委託進行的一項獨立研究報告指出，默克新藥的供應再度出現疫苗平台Covax遭遇的問題，亦即欠缺明確機制去談判藥品供應合約，以及供應給哪些國家。報告特別點名要留意美國是否又「超前部署」。

彭博說，目前已經在努力扭轉局面，寄望這款製造成本低又容易使用的新藥能夠嘉惠更多的較為貧窮的國家人民。默克已經與印度的學名藥製造工廠簽了合約，目標供應100多個中低收入國家。

默克全球藥品公共政策執行長Paul Schaper說，擔心分配不均的憂慮，很能理解，「我們與授權製造夥伴定有策略，將會致力滿足需求，將藥品帶給全世界有需要的病患。」

金融時報指出，默克已與8家學名藥製造廠達成協議，授權他們製造較便宜版本的molnupiravir，供應較窮困國家。

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