染疫自由？政治操作？德州全面反抗拜登「責任性接種」

圖左為拜登（右）與孫女、右圖為德州州長。（美聯社）

「『不自由毋寧死』的概念，適用於這場世紀瘟疫嗎？」在數億劑疫苗 的快速投入下，美國 本土的新冠肺炎（COVID-19）疫情雖進入穩定階段，儘管全美目前新增確診人數仍接近每日10萬人感染，重症與死亡人數也才從9月份新一波高峰後和緩，但針對「接種疫苗的自由」問題，11日卻再度引爆了美國的政治惡戰——周一，目前正成為全美保守派領軍旗幟的共和黨籍德州 州長艾伯特（Greg Abbott），就高調公開地宣布自己將出面對抗由美國總統拜登親自下令的「責任性疫苗接種方針」，並直接簽署州長命令，全面禁止德州的各級企業「要求員工接種新冠疫苗」。

「新冠疫苗雖然安全有效，但要不要打疫苗應該是人民的自由選擇，因此守護自由的德州，不能容忍『強制接種』的錯誤政策。」

艾伯特表示，這份州長禁令的針對目標，是美國總統拜登日前下令各級公務員與大型企業，必須要求員工接種疫苗或提出定期篩檢的強力政策。此一政策在德州州長眼裡看來，無疑是侵犯個人選擇意志與就業自由，並嚴重阻礙經濟復甦的腳步，因此德州政府才會全力反抗「拜登政府的疫苗霸凌」。

「#自由感冒」關鍵字衝熱搜

由於德州此前已經下令各級政府、在地學校、醫事院所「不得『要求』員工／學生接種新冠肺炎疫苗」，本回新令再延伸到各級民間企業後，於實質意義上也讓德州成為「不得實施任何義務性接種」的新冠肺炎疫苗自由區，就算是醫院、長照機構...這些院內多是染疫高風險病友的高風險醫療機關，也一樣不能要求員工施打疫苗。因此美國社群網路也出現了各種意義的熱搜關鍵字——「#自由感冒」（#FreedomFlu）——正方認為德州是捍衛人民的自由原則，反方則譴責這種荒謬的害死人解釋。

不過德州州政府與美國聯邦政府的「疫苗對抗」，雖然牽扯著不同政治光譜的自由解讀，但卻也牽扯出一些不僅限定於德州的現實問題——像是美國的四大航空公司裡，就有兩家總部落在德州，因此艾伯特的禁令會否影響美國空中機組員的疫苗接種防護？恐也間接牽動著全球的民航防疫。

艾伯特表示，強制打政策無疑是侵犯個人選擇意志與就業自由，並嚴重阻礙經濟復甦的腳步。（路透）

美國的「疫苗接種責任」之戰，主要是從9月初開始白熱化。因為美國的新冠肺炎疫情防治，雖在施打了數億劑疫苗後得到了控制，但整體疫苗接種率卻從夏季開始隨疫情放緩而嚴重停滯——截至10月初為止，全美第一劑疫苗的人口覆蓋率只有65%，接種完整疫苗的人口比例只達56%，因此在碰上Delta變種病毒株肆虐時，美國才會於8月底迎來疫情暴增（每日至少確診16萬人）的新一波高峰。

CDC：3成不打疫苗 釀9月疫情

根據美國疾病管制中心的說明，9月的美國暴增疫情，無論重症數或死亡數，主要都出現在「不打疫苗的3成國民群體」。但自從5月底美國疫苗施打覆蓋率跨越人口50%後，各地的疫苗速率都一直處在停滯門檻——願意打的人早已接種完畢，但不願打的人怎樣都不願意施打疫苗——因此美國總統拜登才會疫情壓力下，帶頭對聯邦政府各級員工與全美100名雇員以上企業行號的發出了「責任性疫苗接種令」。

在原本的政策邏輯之中，各級政府與中型以上企業應該「主動要求員工接種新冠肺炎疫苗」方可正常開放。但由於疫苗接種不僅牽扯美國政治敏感的身體意志與選擇自由，每個人的身體健康條件也都對疫苗有各自的可能顧忌。因此拜登的聯邦命令雖以進一步催促國民接種疫苗為目的，但後來也配上了各種打折折衷，包括以定期感染篩檢為可能的替代選項。

艾伯特州長所針對的「受限企業」裡，最具爭議的推動單位即為航空公司。（路透）

不過與此同時，以紐約州為首的幾個民主黨大州，在8月底疫情重染期間，就已各自頒布了更為強硬的「強制接種令」，其主要針對各級醫療院所與公家單位，如果沒有醫療特許理由而拒絕施打新冠肺炎疫苗者，將會被直接解除聘僱關係而失去頭路。

除了「責任性接種」外，以紐約市為首等地區也開始實施「疫苗通行證」，要求12歲以上者必須出示疫苗施打的相關數位證明，才能進入各種室內活動——包括餐廳、健身房、夜店、酒吧、電影院...等封閉空間的群聚場所。

責任性接種、疫苗通行證引民怨

然而這些「責任性接種」與「疫苗通行證」的政策推進，卻也引發了不少民間的反彈，不同政黨執政的美國各州也出現著極大差異的對抗政策——像是近半年已成為全美保守派「自由守護者」的德州州長艾伯特，11日公布的這份州長行政命令就下達了如此指示：

「在德州，沒有任何機關單位能強制要求任何民眾施打新冠肺炎疫苗，或證明自己已經接種，這包括任何勞工或任何消費者，括個人信仰因素、個人醫療理由、獲此前已經染疫康復而自帶抗體而拒絕再打疫苗者——所有人都有拒絕施打疫苗的自由選擇權。」

德州州長表示，新冠肺炎疫苗的接種與否，本就只是簡單的自由價值問題。（美聯社）

艾伯特表示，自己打過疫苗、也曾公開推廣接種疫苗，「但雖然新冠肺炎疫苗安全又有效，可無論在何種狀態下，德州人都該享有自由權力，憑自己的個人意志選擇是否『自願接種』。」

德州州長表示，新冠肺炎疫苗的接種與否，本就只是簡單的自由價值問題，為何會變得如今如此複雜？全都是美國總統拜登與民主黨的「防疫濫權霸凌」，「聯邦政府一直在濫用權力，拜登政權就是一直利用防疫疫苗政策，意圖霸凌美國的中小企業，他的怪招不僅侵犯自由，還造成了各地勞動力的短缺，直接威脅了德州經濟從新冠肺炎災難復甦的振興腳步。」

州長令一刀斬 不得要員工打疫苗

由於艾伯特此前已經針對德州各級政府與學校機關下達了「不可要求接種責任」的疫苗豁免令，周一的新令又沒有另外針對各級醫院、診所與長照中心有所應對，因此在一刀斬的州長命令下，高風險的德州醫療單位自此也不得要求員工「必須施打疫苗」。

在一刀斬的州長命令下，高風險的德州醫療單位自此也不得要求員工「必須施打疫苗」。（美聯社）

不過艾伯特針對「拜登疫苗霸凌」的命令嗆聲，雖讓他的黨內聲量急速飆升，但在實際運作上卻也有著各種矛盾——其一是州長的「疫苗施打自由」僅針對新冠肺炎疫苗；其二是針對私人企業的命令與接種限制，也劇烈影響著以德州為根據地的美國兩大航空巨頭「美國航空」與「西南航空」的空中防疫對策。

雖然艾伯特州長在11日的命令上，極為強悍地拒絕了新冠肺炎疫苗接種「義務化」的方針，但目前在德州，各級學校與醫院卻仍施行著十多種其他病症的「疫苗強制接種令」。

以德州公立的中小學體系規定為例，15歲以下學童必須依年齡完成破傷風、小兒麻痺、水痘、腦膜炎、A型肝炎、B型肝炎、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗...等；其他的醫療院所與高等教育機構，也都有各自的義務型疫苗接種要求——因此僅針對新冠肺炎疫苗才有的「選擇自由」，也因此遭到各方公衛專家的政策質疑。

美聯社分析，艾伯特的「疫苗對策」明顯是針對德州共和黨初選的政治操作。（美聯社）

除此之外，在艾伯特州長所針對的「受限企業」裡，除了醫療與長照機構外，最具爭議的推動單位即為航空公司——像是美國四大航空司的龍頭「美國航空」與「西南航空」，就分別以德州的沃斯堡與達拉斯為營運總部，但兩者卻與其他航空公司一樣，對於拜登政府推動的「義務性疫苗接種」方針極為配合，並準備開除那些拒絕配合新冠肺炎疫苗接種的機組員工。

「不打疫苗就開除」的政策，目前雖讓美國航空與西南航空在德州吃上勞資官司，但對於航空業來講，撇除民航飛行與染疫風險的陰霾連結，卻是航空業全力走出疫情衝擊的重要一步。因此在德州州長命令出爐後，會對美國民航界帶來怎樣的影響？官司也訴訟牽扯的，也不僅是德州本地的防疫自由而已。

美聯社：共和黨初選政治操作

美聯社分析認為：德州州長艾伯特的「疫苗對策」與針對拜登總統的「濫權霸凌說」，雖然語意煽動性極高，但很明顯是針對德州共和黨初選的政治操作——目前正尋求在2022期中選舉「三度連任德州州長」的艾伯特，正面對著黨內多名保守派新秀的群起挑戰，因此要如何在疫苗與社會政策問題上與「民主黨作對」，也成為了艾伯特諸多爭議政策與發言的動機可能。