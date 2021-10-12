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染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

德州州長簽行政令 禁止強迫接種疫苗

編譯郭宣含／綜合11日電
德州州長艾伯特11日發布行政命令，禁止全州包括私人企業在內的任何機構，要求雇員或顧客接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)
德州州長艾伯特11日發布行政命令，禁止全州包括私人企業在內的任何機構，要求雇員或顧客接種新冠肺炎疫苗。(美聯社)

德州州長艾伯特(Greg Abbott)11日發布行政命令，禁止全州包括私人企業在內的任何機構，要求雇員或顧客接種新冠肺炎疫苗；艾伯特也呼籲州議會通過具備同樣效力的立法。

根據州長辦公室新聞稿，這項命令指出，德州所有機構不得對州內因個人良知、宗教信仰、醫療因素而拒打疫苗的任何人要求接種疫苗。

艾伯特在聲明中表示：「新冠疫苗安全有效，也是我們對抗病毒的最佳防護，但必須自願且未受迫接種。」

艾伯特也呼籲德州參議會通過具同等效力的法律，參議會目前第三特別立法會議到19日；州長辦公室指出，一旦通過這類法律，就會撤銷這項執行命令。

德州議會已立法禁止疫苗護照，這可讓企業要求消費者提供接種證明，但是目前德州私人企業仍可要求員工接種疫苗。

這項執行命令是艾伯特有意阻撓公衛措施的最新行動，專家表示，有必要執行這類公衛措施以遏止疫情。8月曾染疫的艾伯特先前禁止政府疫苗規定、疫苗護照要求，也禁止學校要求戴口罩的規定。

艾伯特3月德州取消口罩規定時表示：「太多德州人欠缺求職機會，太多小企業雇主勉強才能支付帳單，這必須停止，德州現在該全面開放了。」

艾伯特的政策惹火拜登總統，拜登升級疫苗規定，藉此控制疫情，以免再有疫情爆發。

拜登9月談話時，特別點名艾伯特和佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，「我們面臨諸多反彈，尤其來自部分共和黨州長，佛州和德州州長盡一切力量搗毀我提出可救人救命的要求。」

拜登當時指出：「這是最糟的政治，因為他們把州民、尤其是孩子的生命置於風險之中，我拒絕對此讓步。」

德州 疫苗 拜登

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