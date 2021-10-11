45億元緊急紓困金疑遭詐領 無防弊機制

中小企業管理署(Small Business Administration，SBA)督察長韋爾(Hannibal Ware)在日前公布的調查報告中指出，美國爆發新冠疫情 初期推出的緊急紓困貸款 計畫，由於缺乏防止詐騙舞弊的良好機制，導致大約45億元款項發給了聲稱聘請了員工的「自雇者」(self employed)，某些申請人填寫資料天馬行空，例如自稱手下雇用了百萬名員工。

規模200億元的「經濟受損災難貸款預付款」(Economic Injury Disaster Loan Advance)計畫，旨在疫情發生初期的幾個月裡，為受到疫情衝擊的小型企業提供最高1萬元的立即紓困；韋爾在調查報告中指出，由於這項計畫並沒有設置追查弊端或不合理訊息的制度，數十萬筆紓困款項是在申請人自我吹噓、灌水之下獲得。

SBA屬於組織迷你的政府單位，但疫情爆發後卻被成為政府因應措施的第一線。韋爾公布的調查報告顯然則讓SBA再度難堪，因為當初只要設出某些簡單步驟，就能排除堂而皇之公然造假的申請案件。

疫情期間另一項計畫「薪資保護貸款項目」(Paycheck Protection Program，PPP)同樣也由SBA負責，由銀行提供8000億元貸款給小型企業，但申請企業與貸款金融機構卻因為規定混淆複雜、一變再變而無所適從。「薪資保護貸款項目」也爆發層出不窮的詐騙案。

國會在2020年3月推出的「經濟受損災難貸款預付款」計畫，是第一波疫情紓困援助包裹法案的項目之一，希望讓生意受到影響的店家能夠盡快拿到紓困款項。

小型企業署督察長調查報告指出，在「經濟受損災難貸款預付款」計畫預算用罄的14周實施期間，約有580萬申請企業獲得紓困款項，金額是以10名員工之內每人1000元計算。一人公司(sole proprietor)或以個人方式經營的獨立包商，原本最高只能領取1000元紓困款項，但不少申請者卻嚴重超領。

調查報告指出，超過70萬家一人公司聲稱雇有員工，獲得比應領款項更高的補助。