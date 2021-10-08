新研究：未成年人只打1劑新冠疫苗 避免心肌炎副作用

包含香港、英國、挪威等地的公衛主管機關，推出「未成年人只接種一劑」的政策，以避免新冠疫苗的副作用。(Getty Images)

由於目前唯一一種開放18歲以下未成年人接種的輝瑞 (Pfizer)疫苗 可能帶來心肌炎或心包炎的風險，許多地區的父母對於是否讓自己的孩子接種疫苗猶豫不決；由於研究數據表明，接種第二劑mRNA疫苗才出現副作用的機率高於只接種第一劑者，包含香港、英國、挪威等國的公衛主管機關因此推出「未成年人只接種一劑」的政策，以避免副作用。

6日發表在新英格蘭醫學期刊的一篇研究結論，也與香港、英國、挪威等地的最新政策類似；該研究指出16歲至29歲男性在接種後罹患心肌炎或心包炎的可能性比其他年齡層要高，預估機率約為十萬分之十一，但絕大多數會在幾周內自行恢復。

倫敦大學呼吸系統疾病專家布朗博士(Jeremy Brown)則表示，現在還不確定疫苗是否會對心臟造成永久性傷害，還需要更多的數據才能驗證；他說：「我們很難做出絕對安全的聲明，要先了解心肌炎或心包炎的長期後果才會更明朗。」

不過，根據聯邦疾病防治中心(CDC)統計數據，指出雖然輝瑞疫苗有心肌炎或心包炎的風險，但整體而言接種疫苗的好處仍遠大於壞處；據估計，每100萬名接種輝瑞疫苗的12歲至17歲男童，只有約70例的不良反應，但卻能有效避免5700例感染、215例住院及2例死亡，而且感染新冠肺炎後罹患心臟病 的機率，也遠比因接種疫苗而罹患心臟病的機率高。

因此，「未成年人只接種一劑」的政策短期內在美國應暫時不會實施；CDC疫苗諮詢小組成員、傳染病專家杜欽博士(Jeffrey Duchin)說：「目前為止所有證據皆表明新冠肺炎會引起的症狀比疫苗更嚴重，權衡之下，仍值得冒疫苗副作用的風險。」