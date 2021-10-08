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5至11歲童疫苗 輝瑞申請緊急授權 最快萬聖節前接種

編譯林梅婕／綜合7日電
輝瑞藥廠7日向聯邦食品暨藥物管理局提出申請，要求准許5歲至11歲兒童使用該藥廠研製的新冠疫苗。(美聯社)
輝瑞藥廠7日向聯邦食品暨藥物管理局提出申請，要求准許5歲至11歲兒童使用該藥廠研製的新冠疫苗。(美聯社)

輝瑞藥廠(Pfizer)與德國生技公司BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗，7日針對5歲至11歲兒童使用向聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提出緊急授權申請；倘若通過，預計可能在萬聖節前就開放給兒童施打，約2800萬名兒童可受惠。

根據輝瑞與BioNTech的研究顯示，5歲至11歲兒童只需接種一般成人三分之一的劑量；待第二劑接種完成後，這些兒童體內的抗體將與其他已接種的青少年或成人相同。

新冠Delta變種病毒肆虐下，不僅傳染力強，年輕族群重症比率更加提升；許多家長們期盼批准兒童接種新冠疫苗後，能終結遠端學習的日子。

緬因州家長莎拉‧斯塔菲爾(Sarah Staffiere)七歲的兒子患有罕見免疫系統疾病；她說：「我兒子問我能不能出去玩，我說『等你打完疫苗』，打完後我們有好多事要做。」

事實上，過去許多家長和兒科醫師就不斷呼籲盡快批准12歲以下兒童接種疫苗；費城郊區一名九歲女童的父親莫爾德(Justin Moulder)透露女兒一直都很想探望奶奶，「我女兒很興奮，她認為這是一種義務，她也希望家人和朋友都能安全。」

身為一名內科兼兒科醫師的亞曼達‧鮑威爾(Amanda Powell)更希望不用再擔心孩子們外出的衛生安全，甚至計畫九歲的兒子打完疫苗後可以來趟家庭旅行，她說：「我們很想回到正常生活、做一些正常的事。」

然而，有些家長還是抱持觀望的態度，也不趕著讓孩子們接種疫苗；緬因州另一名有著四個孩子的媽媽海瑟‧米勒(Heather Miller)表示，她希望等更多研究結果公開後再做決定：「我並非100%反對疫苗，但我希望可以先緩一緩，觀察一下。」

FDA獨立專業評估小組將根據藥廠提供的資料於26日進行公開討論；若FDA批准，聯邦疾病防治中心(CDC)將做出最後的決定。

兒子患有罕見免疫系統疾病的緬因州母親莎拉‧斯塔菲爾說，等孩子打完疫苗，「我們有好...
兒子患有罕見免疫系統疾病的緬因州母親莎拉‧斯塔菲爾說，等孩子打完疫苗，「我們有好多事要做」。(美聯社)

疫苗 FDA 緬因州

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