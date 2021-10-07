會有第四輪紓困支票？分析師：別抱希望

有人持續推動第四輪疫情紓困支票，但華爾街分析師指出，民眾不應抱希望。(美聯社)

國稅局(IRS)已完成第三輪紓困現金支票 發放，某些倡議人士仍持續推動第四輪紓困支票，並主張聯邦政府應固定發放紓困金 ，直到疫情 結束為止；聯邦政府在新冠疫情爆發後陸續對民眾提出經濟援助，但數百萬民眾迄今仍面臨生計困難，第四輪紓困支票的計畫是否可能成真；華爾街分析師指出，民眾不應抱持希望。

符合領取資格的已成年民眾，疫情發生以來總共收到聯邦政府3200元紓困現金。2020年3月通過的「新冠病毒援助紓困經濟安全法」(CARES Act)，發放第一輪1200元紓困金，2020年12月推出單次發放的600元紓困現金支票，2021年3月通過的「美國救援法案」(American Rescue Plan)則發放1400元紓困支票。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導指出，某些低收入族群第三輪紓困支票領到的1400元，到現在已早就花完，加上不少待業民眾仍然面臨找工作困難，連署網站Change.org去年發起「所有人每個月發2000元疫情紓困」的提案，如今已有291萬人響應。

第四輪紓困支票是否拿得到？投資機構「雷蒙詹姆斯公司」(Raymond James)華府政策分析師米爾斯(Ed Mills)接受CNBC新聞頻道訪問時表示，「我覺得這回機會不大」。

原因之一在於，拜登政府目前集中火力希望讓基礎建設法案過關，如果推動成功，將讓美國經濟重振，各地老舊學校校舍、道路橋樑、機場等重新整修。基礎建設法案內容還包括平價住屋、擴大網路寬頻服務等項目。

市場研究機構史帝弗金融公司(Stifel)華府政策分析師在今年8月的研究報告中便寫道，今年秋季僅為了基礎建設法案這場重頭戲，便將讓國會議員忙得不可開交，法案內容包括對企業與富人加稅以籌措預算來源。他指出，國會今秋還要忙著通過年度支出法案、提高舉債上限等。