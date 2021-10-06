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刺胳針：輝瑞疫苗第2劑保護力 半年後降至47%

編譯林育正╱綜合5日電
大規模研究表明，輝瑞疫苗的保護力在注射後最高，然後會隨時間而逐漸下降。(美聯社)
大規模研究表明，輝瑞疫苗的保護力在注射後最高，然後會隨時間而逐漸下降。(美聯社)

權威醫學期刊「刺胳針」(Lancet)一篇研究發現，輝瑞(Pfizer)疫苗的保護力在第二劑接種後六個月，減弱到47%。

該研究由輝瑞資助，指出完成兩劑接種後第一個月，保護力達88%，但六個月後降低至47%。不過研究也指出，輝瑞疫苗對抗Delta變種病毒相當有效，第一個月超過90%，第四個月後減弱至53%；對於其他變種病毒，保護力則是從97%下降至67%。

研究人員表示，免疫力減弱最主要的因素為時間，而非Delta變種病毒。研究寫道：「結果顯示完成接種六個月後，即使面對Delta變種，仍能有效防止住院。」六個月後，防止住院的保護力，仍高達93%。

研究組長莎拉‧塔托夫(Sara Tartof)說：「Delta並不會逃過疫苗的防護；如果是的話，我們就不會在剛接種後發現高保護力。」

研究人員檢視南加州凱薩醫療機構(Kaiser Permanente Southern California)12歲以上的病人紀錄，自去年12月自今年8月，受檢視病患數量達340萬名。

研究人員指出，完整接種的患者整體保護力為73%，防止住院率為90%。研究寫道：「結果反映在美國的真實日常生活中，疫苗仍是防止疫情必要的工具，特別是防範現有變種病毒引發的住院情況。」

輝瑞資深副總裁兼疫苗首席醫學長喬達(Luis Jodar)：「我們對特定變種病毒的分析顯示，疫苗對目前存在的變異株都有效，包括Delta變種。」

不過這次研究，並未納入口罩令與患者職業兩項因素，可能造成檢驗頻率與接觸病毒的差異。

本次研究結果與輝瑞7月的研究結果相符，當時尚未正式定稿的研究顯示，第二劑注射後兩個月內，保護力最高能達到96.2%，但之後以每兩個月6%的幅度下滑。

日前聯邦食品暨藥物管理局(CDC)才批准以輝瑞疫苗做為補強針，供老年人和高風險族群接種。當時輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)表示：「我們相信補強針在防疫上扮演非常重要的角色。」

疫苗 輝瑞 變種病毒

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