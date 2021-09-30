百老匯重開爆滿「阿拉丁」才演1場就染疫叫停

迪士尼音樂劇「阿拉丁」重返百老匯舞台才演出一場，就因員工確診新冠而再度叫停。(美聯社)

紐約百老匯 各大劇場日前重新開放後，絕大多數場次都座無虛席，觀眾雖被要求提供接種疫苗 證明和全程戴口罩，但人潮洶湧下，很難保持社交距離，帶來病毒傳播的隱患；迪士尼音樂劇「阿拉丁」(Aladdin)才重返舞台演出一場，29日便因參與製作的工作人員確診而再度取消演出。

迪士尼先前在推特(tweeter)貼文宣告「百老匯回來了」(Broadway is back.)，未料短短幾小時後便緊急聲明說，因工作人員確診，音樂劇不得不再次暫停演出。

迪士尼音樂劇「阿拉丁」重返百老匯舞台才演出一場，就因員工確診新冠而再度叫停。(美聯社)

迪斯尼戲劇集團(Disney Theatrical Group)說，透過嚴格的檢測系統，新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)的阿拉丁公司內發現突破性確診病例，意指已完成疫苗接種的人確診。

該集團未說明病例數，但表示顧客、演員和工作人員的健康和安全是最優先考量，確診消息一公布，這齣根據1992年迪士尼電影改編的百老匯音樂劇，當晚馬上取消演出。

阿拉丁劇情以中東地區為背景，讓觀眾如身臨其境，演員陣容龐大而多樣，以飛毯、精靈和流行歌曲為特色。這部喧鬧音樂劇 2014 年在百老匯首演，因疫情而停演18個月，最近重返舞台；28日首日重新開放，僅演出一場，即因染疫病例再次關閉。

紐約百老匯各大劇場重新迎回觀眾，大部分演出都座無虛席，觀眾人擠人。(記者張心／攝影)

日前攜友人到百老匯觀看音樂劇「獅子王」(Lion King)的紐約華人張小姐30日表示，演出當晚觀眾非常多，人擠人，全場滿座，中間空檔去洗手間都排不到隊。

張小姐說，座位之間也沒有間隔，跟疫情前一樣，無法保持社交距離；觀眾依照劇場要求，在入場時都戴口罩，也都出示疫苗接種證明；不過，演出時觀眾席昏暗，是否有人摘下口罩不得而知。

劇院評論家曾預言百老匯和紐約其他文化圈正邁向充滿活力的復甦之路，但「阿拉丁」復出一日旋即再關閉，凸顯娛樂業仍面臨困難。

8月間，紐約成為全美第一個要求出入餐飲、娛樂等室內場所時出示疫苗接種證明的主要城市；數據顯示，紐約市 平均每天約有1400例新冠確診新病例，檢測陽性率約3%，顯示可通過適當檢測控制疫情爆發。

迪士尼表示，「阿拉丁」表演取消，門票將退還，並將持續更新演出訊息；至少明年1月2日之前，多數觀眾仍須戴口罩、接種疫苗或提供檢測陰性證明才能進場觀看「阿拉丁」。

時隔18個月，紐約百老匯各大劇場重新迎回觀眾，大部分演出都座無虛席。(記者張心／攝影)

百老匯劇院因疫情而關閉18個月、創下歷史紀錄，若干音樂劇9月稍早紛紛重返舞台，「阿拉丁」是取消演出第一例。