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新冠紓困金 遭許多州和地方政府轉作他用

編譯林育正／綜合30日電
許多州和地方政府將新冠紓困金轉作他用，德州則用來加派人力到邊界執法，要協助築邊界牆。(美聯社)
許多州和地方政府將新冠紓困金轉作他用，德州則用來加派人力到邊界執法，要協助築邊界牆。(美聯社)

民主黨通過拜登總統1兆9000億元的新冠紓困方案時，共和黨人戲稱是自由派偽裝成疫情紓困的「私相授受」；但現在共和黨州長與地方官員卻也利用這筆預算，達成蓋監獄和邊界執法等共和黨偏好的政策。

阿拉巴馬州議會推動使用4億元新冠紓困經費建造監獄，州長凱‧艾維(Kay Ivey)更表示對納稅人來說，這是一項合理的開支；德州則加派人力在邊界執法，更矢言幫助州長艾伯特(Greg Abbott)延續川普引以為傲的邊界築牆政策。

在其他地區，紓困預算也被納入政治用途以及黨派鬥爭，而非防疫相關用途。

部分民主黨人抱怨共和黨人濫用經費，但民主黨人卻也按照自身的偏好使用紓困金，包括擴大聯邦醫療補助(Medicaid)，用於兒童抵稅(child tax credit)，以及提供有色族裔農人40億元的貸款豁免。

民主黨掌控的伊利諾州政府就被砲轟將10億元經費使用在其他方面，包括贊助「黑人的命也是命」活動25萬元。

聯邦補助方案給予州、郡、城鎮與部落3500億元經費對抗新冠肺炎疫情，提供家庭和企業經濟紓困，彌補州政府的稅收損失，改善當地自來水和寬頻網路等基礎設施；經費也能被用來為警察等染疫風險較高的必要勞工加薪。

雖然紓困經費明文禁止用於補助退休金和減稅，讓共和黨檢察長大喊提告，但這筆預算已較其他聯邦補助更具使用彈性，且期限更長。官員表示，這不僅將幫助政府面對當前的危機，也能做出更創新更長期的投資。

德州將經費用於邊界蓋牆，就利用防止非法移民傳染新冠肺炎等說詞，將政策合理化。

因此，兩黨也掀起激烈鬥爭，州議會民主黨人要求財政部長葉倫(Janet Yellen)阻止艾伯特使用紓困經費蓋牆，更將在特別會議上，針對經費使用進行辯論。

許多州和地方政府將新冠紓困金轉作他用，阿拉巴馬州州長凱‧艾維說用這筆經費建造監獄...
許多州和地方政府將新冠紓困金轉作他用，阿拉巴馬州州長凱‧艾維說用這筆經費建造監獄是合理開支。(美聯社)

紓困金 民主黨 共和黨

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