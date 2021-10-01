去年新冠疫情肆虐 美國88%富裕家庭仍持續捐款

雖然新冠疫情 衝擊經濟，讓超級富豪財富膨脹受到關注，但另一方面，富裕家庭也樂於慷慨解囊；美國 銀行(Bank of America)與印第安納大學慈善學院合作的調查發現，即使在疫情嚴峻的去年，仍有88%的富裕家庭繼續維持捐款的習慣。

該調查的對象為1626戶排除主要房地產 後，淨資產仍超過100萬元，或年收入超過20萬元以上的家庭；這些家庭的年收入中位數為35萬元，淨資產中位數為200萬元。

這些家庭中88%去年有對外捐款，約75%的家庭不設條件地向公衛非營利組織或高教機構捐款，超過83%的家庭不設條件地向文化藝術組織捐款，約57%的家庭向基本社會救助組織捐款，近47%的家庭捐款給宗教團體。

近75%的家庭表示，不認為疫情會影響他們的捐款習慣，還有略多於5%的家庭表示，疫情會讓他們降低捐款時所設下的條件；近20%的家庭則表示，疫情會讓他們的捐款更關注於特定議題。

印大慈善學院副院長歐西里(Una Osili)表示，即使是在疫情的嚴峻時刻，富裕家庭對慈善事業的慷慨解囊及關注依然沒有改變。

富裕家庭捐款的趨勢，也有從「特定組織」漸漸轉向「特定議題」的現象，45%的家庭去年根據特定組織捐款，與2017年的54%相比有所下降；40歲以下的受訪者中，超過55%主要根據特定議題捐款，大於40歲以上受訪者的40%，而主要根據特定組織捐款，40歲以下及以上的比率分別為34%及48%。

除新冠疫情之外，去年的另一大議題就是種族問題；近9%的家庭去年有將捐款投入到種族正義等領域上，與2017年5.8%相比，比率增加一半以上。