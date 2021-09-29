我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠補強針亂象 診所、藥局「未查資格」也照打

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

新冠補強針亂象 診所、藥局「未查資格」也照打

編譯林育正／綜合29日電
伊利諾州一家CVS藥局在戶外張貼疫苗接種訊息，因部分藥局未審查資料，導致沒有資格注射補強針的民眾也已接種了第三劑疫苗。（美聯社）
伊利諾州一家CVS藥局在戶外張貼疫苗接種訊息，因部分藥局未審查資料，導致沒有資格注射補強針的民眾也已接種了第三劑疫苗。（美聯社）

全美民眾開始預約接種新冠疫苗補強針，但醫院和藥局卻未遵照聯邦規定，查驗資格證明文件，導致部分沒有資格注射補強針的民眾接種了第三劑疫苗。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)和聯邦疾病防治中心(CDC)授權輝瑞(Pfizer)疫苗做為補強針，65歲以上或擁有慢性病史，染病可能引發重症的18歲以上民眾，以及居住或工作環境染疫風險較高者皆可施打。

接種補強針必須至少與上一劑輝瑞疫苗間隔六個月，目前還未開放最初接種莫德納(Moderna)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者接種補強針；但FDA於8月更改指南，允許免疫力不足的民眾，接種第三劑莫德納疫苗。

但居住在紐約州的67歲退休教師黛比‧賀希(Debbie Hirsch)於CVS藥局預約第三劑莫德納，現場護士沒有多問，隨即替她接種；即便她並不符合資格，但她表示在網站上，自行勾選免疫力不足的選項。

根據FDA規定，被允許接種第三劑莫德納的病患還包括接受癌症治療，以及服藥抑制免疫系統的患者；不過賀希表示：「就算沒在接受化療之類的治療，但我超過65歲，也認為自己的免疫系統開始減弱。」

CVS發言人迪安傑利斯(Michael DeAngelis)說，藥局只為符合資格的免疫力不足民眾接種，但按照CDC規定，預約時讓患者自行填寫資格，不額外要求出示證明。

白宮疫情協調官齊安茲(Jeff Zients)28日表示，上周末已有超過40萬民眾接種補強針，更有近100萬人完成預約。

在醫院人資部門工作的瓦倫西亞‧詹寧斯(Valencia Jennings)年僅27歲，接種了輝瑞補強針；她說：「我每天和許多人互動，我不知道他們的接種狀況。」

現年46歲，三年前因腦動脈瘤成為殘障人士的柯薩德(Michele Cozadd)則說：「就算在預約的手機應用程式上，也沒問我是否有其他病史，或其他高風險因素。」

馬里蘭大學醫療政策教授席格爾(Neil J. Sehgal)指出，任何自認為染疫風險高的民眾，都能規避資格限制；他說：「補強針的大量需求，顯示我們防疫上的失敗；每天還有幾千人死亡，疫情還沒結束。」

疫苗 莫德納 免疫力

上一則

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

下一則

德州公寓飄瓦斯味 消防員赴現場調查遇爆炸 3重傷

延伸閱讀

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架

YouTube封鎖「反疫苗」內容 小羅勃甘迺迪影音被下架
蔡英文、賴清德打完高端第2劑 現場展示疫苗黃卡

蔡英文、賴清德打完高端第2劑 現場展示疫苗黃卡
拒打疫苗教師 要上訴最高法院

拒打疫苗教師 要上訴最高法院
拒打疫苗就解雇 聯航裁員近600 接種率升至99%

拒打疫苗就解雇 聯航裁員近600 接種率升至99%

熱門新聞

專家評估，倘若美國政府出現債務違約，屆時中度經濟衰退將是最好的結果，而最糟糕的下場則是美國經濟從此一路下跌。(Pexels)

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

2021-09-22 14:39
國務院官員27日證實，遭中國限制出境的麻州華裔美籍姊弟已返抵美國。（美聯社）

麻州華裔姊弟被中國限制出境4年 已獲釋返美

2021-09-28 10:52
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)爆料新書訂於10月5日推出。Getty Images

葛瑞珊爆料新書：川普2019秘密就醫其實是大腸鏡檢查

2021-09-28 14:22
休士頓衛理公會醫院加護病房目前又面臨另一波住院高峰，讓醫護人員承受極大壓力。Getty Images

世界OnAir／疫情又起 德州醫師感嘆政治誤了多少性命

2021-09-28 17:40
新書「危急關頭」21日在全美上市。（Getty Images）

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

2021-09-22 10:23
美國聯邦參議員盧比歐今天表示，華為技術公司財務長孟晚舟獲釋，令人嚴重質疑美國總統拜登對抗科技巨擘華為以及中國共產黨所構成威脅的能力。（路透）

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

2021-09-25 22:34

超人氣

更多 >
政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出

政府明關門？葉倫：下月18日後 所有帳單都付不出
一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白

一洲焦點／中國用5名人質換回孟晚舟、密利將軍自白
「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀

「太有面子了」河南小吃店老闆結婚 鄰居這樣狂賀
「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高

「價高才買得到房」全美房價7月飆升19.7% 再創新高
遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美

遭禁離中國3年 百大通緝犯兒女獲釋返美