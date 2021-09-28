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醫護寧辭職也不打…強制接種令恐成醫療人力「夢魘」

編譯洪毅／綜合27日電
聯邦強制疫苗接種令生效日即將到，各州都要強制執行，但各州未接種者都抵制情況。圖為紐約州強制接種令生效，公務人員尤其要依規定接種。(美聯社)
聯邦強制疫苗接種令生效日即將到，各州都要強制執行，但各州未接種者都抵制情況。圖為紐約州強制接種令生效，公務人員尤其要依規定接種。(美聯社)

隨著時間進入9月底，一些新冠疫苗接種率較高的州對醫護、安養中心人員祭出的強制接種令生效日將至，許多醫療體系尚且擔憂人力不足，遑論接種率較低的州；因此就有公衛人員擔心，拜登總統的全國性接種要求恐成為美國醫療照護體系的「夢魘」。

加州、康乃狄克、紐約、羅德島州的強制疫苗接種令將在本周生效；這些州是全國接種率名列前茅的幾個州，不過當地公衛人員仍擔心，會不會有許多醫療照護人員寧願被停職，乃至被開除或是自行求去，也不願接種疫苗，造成人力短缺。

加州醫院協會(California Hospital Association)發言人艾默森-沙(Jan Emerson-Shea)就表示，他們「無法知道事情將會如何發展」，很擔心本來就已緊繃的人力短缺問題更為惡化。

紐約州擬用國民兵支援公衛

紐約州的疫苗接種令在28日生效，只須接種一劑即可；位於水牛城的伊利郡醫學中心(Erie County Medical Center)表示，該機構目前5%醫院人員因為未接種疫苗而被要求放無薪假，安養中心人員放無薪假的比率則高達20%。

一些紐約州的醫療機構已為可能發生的事情制定應變計畫，包括削減部分非緊急性服務，減少安養中心收容人數；紐約州政府也考慮請求受過護理訓練的國民兵、或是已退休或他州護理人員支援。

除本周生效的四個州的疫苗接種令外，全國約十幾個州也祭出對醫療、安養中心等強度不一的接種令；拜登也要求，參與聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)及醫療補助計畫(Medicaid)的機構人員須完全接種疫苗，此舉影響的從業人員數高達1700萬。

一些接種率較低的地方可能面臨更沉重壓力；一名北達科他州尚未接種的護士就說，如果疫苗接種令真的下達，她會求去，因為她覺得接種令非常具「冒犯性」，彷彿他們是「腦袋不夠靈光而無法自己做決定的人」，讓許多人員士氣低落。

內布拉斯加州麥庫克(McCook)社區醫院執行長布倫茨(Troy Bruntz)就說，對於接種令是否會成為「美國公衛體系的夢魘」，他實在是「沒有太大信心」。

紐約州 疫苗 內布拉斯加州

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