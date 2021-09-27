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完全接種中國科興、國藥疫苗可入境美 俄疫苗還不行

編譯林梅婕／綜合27日電
俄羅斯國產疫苗「史普尼克」被美國CDC評為不可靠，接種者不得入美境。圖為一波斯尼亞居民今年2月接種俄國疫苗。(Getty Images)
俄羅斯國產疫苗「史普尼克」被美國CDC評為不可靠，接種者不得入美境。圖為一波斯尼亞居民今年2月接種俄國疫苗。(Getty Images)

聯邦政府上周宣布將盡快放寬國際旅行的限制，開放已完成新冠肺炎疫苗接種的旅客入境；據稱，當局接受的疫苗品牌包括中國的科興和國藥，不過俄國製的史普尼克衛星5號(Sputnik V)疫苗仍排除在外，預計11月將釋出完整的相關政策。

美國旅遊協會(U.S. Travel Association)指出，2019年造訪美國的俄國人約30萬人；專家估計，禁止接種俄國疫苗的旅客將直接影響數萬人。

杜克大學「杜克全球衛生創新中心」(Duke Global Health Innovation Center)統計指出，全球各國共已採購4億4800萬劑的俄國疫苗，其中許多都是供給貧窮國家。

華盛頓郵報27日報導，新冠疫情期間，俄國原本可利用自家疫苗做為強勁的外交利誘，但該疫苗不僅在國際間無法獲得認證，生產配送的速度也無法提升，導致使用量落後於西方國家的其他疫苗、甚至也落後中國疫苗。

俄羅斯國產疫苗「史普尼克」被美國CDC評為不可靠，接種者不得入美境。圖為一加勒斯...
俄羅斯國產疫苗「史普尼克」被美國CDC評為不可靠，接種者不得入美境。圖為一加勒斯坦居民在薩市接種。(Getty Images)

為史普尼克衛星5號提供研發資金的俄國主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」(RDIF)透過聲明辯護，該疫苗「不只獲得70多個國家的認證，加總超過40億人，等同於占全球一半以上的居住人口；而它的有效性和安全性在試驗期間及所有真實使用的案例上，都已獲得證實」。

聲明中還強調：「我們將極力反抗那些短視近利、將疫情政治化的角力與疫苗的歧視。」

不過世衛組織本周表示，對於俄國境內生產疫苗的工廠仍有疑慮，加上疫苗供應量是否能配合需求維持穩定等因素考量下，已暫停俄國疫苗的審核程序。

位於莫斯科的智庫「卡內基莫斯科中心」(Carnegie Moscow Center)的資深成員加布耶夫(Alexander Gabuev)也辯稱，儘管俄國疫苗證實能比中國疫苗提供更強的保護力，世衛組織卻仍選擇輕忽俄國疫苗。

美國計畫未來開放入境的規定中，將要求非本國籍旅客需接種已通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)或世界衛生組織(WHO)認證的疫苗，意即除了輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)等，美方也間接承認中國科興與國藥兩款疫苗。

一名兒童在柬埔寨金邊接種中國科興新冠疫苗。(新華社)
一名兒童在柬埔寨金邊接種中國科興新冠疫苗。(新華社)

疫苗 俄國 中國

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