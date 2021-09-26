美西各州醫療瀕崩潰 醫院被迫選人治「康復率大優先」

西部多州如愛達荷州，日前Delta疫情嚴重，全州醫院加護病房床位吃緊，啟動危機護理標準作業、控管當地有限的醫療資源。圖為上月底愛達州一家醫院加護病房正搶救一位重症新冠患者。(美聯社)

最近一波由新冠Delta變種病毒株造成的疫情 再度使全國各州醫療體系瀕臨崩潰，西部地區尤為嚴重；有些醫院被迫實施醫療配給制度，有一些醫院甚至發布「危機護理標準」(crisis standards of care)，優先治療康復機率較大的患者。

上禮拜阿拉斯加州加入愛達荷州 ，啟動全州危機護理標準作業、控管當地有限的醫療資源；蒙大拿州也有一些醫院開始實施，未實施的醫院更面臨出此下策的考驗。

在危機護理標準之下，醫護人員必須為生命做出最艱難的選擇，篩選康復機率較大的病患，但不僅限於罹患新冠肺炎的人；阿拉斯加普羅維登斯地區首席醫療官伯恩斯坦(Michael Bernstein)說：「在有限的醫療資源下，最終的決定將取決於哪位患者能受益最多。」

危機護理標準的考量是一套針對患者生存能力的評估分數，包括患者的預期壽命和器官功能性；不過目前的標準並沒有納入新冠疫苗 的接種狀態，而住院患者仍以未接種疫苗者為多數。

聯邦數據指出，截至24日，阿拉巴馬州、喬治亞州、愛達荷州、肯塔基州和德州的加護病房附載量都已達到九成以上；阿拉斯加和蒙大拿州則分別為84%和77%。

自疫情爆發以來，阿拉斯加為新冠肺炎住院率最高的地區，普羅維登斯阿拉斯加醫療中心(Providence Alaska Medical Center)於本月初實施危機護理標準，伯恩斯坦說：「這套程序仍須確保我們維持公平性，畢竟我們都想做正確的事，但對醫護人員來說卻是道德良心上的折磨。」

約翰霍普金斯大學(JHU)重大事件因應處理辦公室主任凱倫(Gabe Kelen)強調，這樣的制度持續數月恐影響其他疾病，如癌症等的患者，他形容：「心臟病患者傷害的不過是自己的心臟，但反疫苗者很顯然地是在破壞我們的醫療系統。」

夏威夷州在本月稍早也針對危機護理標準作出一些調整；田納西州則是在上周宣布，限制未接種新冠疫苗而染疫的患者接受單株抗體療法(monoclonal antibodies treatment)。