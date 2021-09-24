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氣喘病患團體警告：吸雙氧水治不了新冠 反而會傷肺部

記者張聲肇、顏伶如╱綜合報導
網路紛傳俗稱雙氧水的過氧化氫可醫治新冠病症，公衛專家呼籲民眾勿採信，否則不但會傷及肺部，還延誤就醫。圖為醫護人員處理拿到的雙氧水。(Getty Images)
網路紛傳俗稱雙氧水的過氧化氫可醫治新冠病症，公衛專家呼籲民眾勿採信，否則不但會傷及肺部，還延誤就醫。圖為醫護人員處理拿到的雙氧水。(Getty Images)

社媒紛傳俗稱雙氧水的過氧化氫(hydrogen peroxide)可治新冠病毒症，但氣喘病患團體警告，吸入過氧化氫不但無效，反而會傷害肺部，千萬不要輕易嘗試。

美國氣喘與過敏症基金會發表聲明警告：「千萬不要把雙氧水加進噴霧器並且吸入。這是很危險的！」

新冠病疫期間，種種怪招、錯誤資訊在網路上流傳，臉書、YouTube、推特等社媒平台已著手阻擋，其中最「流行」的治病怪招包括用抗瘧疾藥羥氯奎寧(hydroxychloroquine，簡稱奎寧)和殺寄生蟲的伊維菌素(ivermectin)對抗新冠病毒。

華盛頓郵報報導，包括公共衛生署長莫西(Vivek Murthy)在內等醫學專家認為，不正確的疫情消息在社群網站大量散布，是導致美國民眾不願接種新冠疫苗的原因之一，使得美國確診案例及染疫死亡案例持續增加。

雙氧水一般用來消毒皮膚刮傷或燒傷，有些牙膏也作為添加劑，也有人用來當清潔劑，但人體如果吸入過量，反而變成毒劑，氣喘症基金會奉勸民眾勿拿來當吸入治療劑。

但是，基金會任務長卡佛( Melanie Carver)說臉書、YouTube、抖音等社媒仍不時可見不實資訊流傳，點閱人數多達數十萬。因為帳號h202therapy的用戶曾在抖音上傳兒童用噴灑器吸入雙氧水霧，還打上字幕說明，卡佛特別提醒氣喘患者，噴灑器只能用來吸進醫生處方藥，勿作他用。

被貿易委警告的商家業者推銷的偏方還有接骨木莓、碘酒、洋菇甚至馬奶，但社媒似乎特別青睞雙氧水，基金會根據「反數位仇恨中心」的觀察，可能跟2020年4月整骨療法醫生墨科拉(Joseph Mercola)上傳一段影片有關；影片宣稱「過氧化氫療法能治癒多數呼吸系統病毒疾病，包括新冠病毒」，在臉書上，被分享了4600次。

墨科拉強調，他只是建議把雙氧水稀釋到0.1%，也就是藥房買到的濃度要低30倍，當作消毒鹽水，「高濃度的不該用」。

美國 臉書 抖音

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