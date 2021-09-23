數據不足…FDA：暫不建議混打輝瑞補強針

聯邦衛生官員建議接種莫德納、阿斯特捷利康和嬌生疫苗者，暫緩接種輝瑞補強針。（路透）

聯邦衛生官員22日表示，尚無足夠數據支持非輝瑞 (Pfizer)新冠疫苗 接種者，施打輝瑞補強針是否安全，建議接種莫德納 (Moderna)、阿斯特捷利康(AstraZeneca)和嬌生(Johnson & Johnson)疫苗者，暫緩接種輝瑞補強針。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)疫苗部副主任芬克(Doran Fink)在關鍵的疫苗顧問委員會上，建議前兩劑確實接種輝瑞疫苗者，再打輝瑞補強針。

CDC專家小組支持給原本接種輝瑞疫苗的65歲以上長者、養老院居民、體弱者接種輝瑞疫苗補強針。（路透）

FDA於22日授權輝瑞疫苗補強針讓65歲以上長者，或有嚴重疾病的高風險者，在接種第二劑疫苗至少半年後接種補強針，適用對象包括長者、染有慢性宿疾者、健康照護員、雜貨店店員和教師。

芬克在聯邦疾病防治中心(CDC)的預防接種諮詢委員會(Advisory Committee on Immunization Practices，簡稱ACIP)上說：「目前數據不足以了解一種疫苗與另一種疫苗的交互作用。」

官員預期，未來會有更多資料可參考。

國家衛生研究院(NIH)6月時表示，正在研究之前接種輝瑞、嬌生與莫德納疫苗者，接種莫德納補強針的情形。

FDA亦表示，需要更多時間審查接種莫德納與嬌生補強針的實驗結果。

ACIP的建議將成為輝瑞補強針下一步措施的關鍵，CDC往往遵照FDA指示進行。

ACIP部分成員原本建議延後投票授權輝瑞補強針，待莫德納補強針的資料完備後一起授權，以避免偏頗藥廠之嫌；此外，也有人考量目前僅有輝瑞及莫德納提出補強針授權申請，可能讓打嬌生的民眾覺得被排擠。

ACIP由醫師和傳染病學者、病毒學者及公衛專家組成，其功能在於給予CDC建議並提供全美普遍的疫苗使用建議；CDC往往遵照ACIP的準則，頒布正式政策。