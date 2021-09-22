我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝瑞通過授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

美墨邊境「海地偷渡獵捕」拜登移民政策左右為難

輝瑞通過授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

編譯張君堯／即時報導
經過美國食品藥品監督管理局數周的內部衝突，該機構22日緊急授權65歲以上的人「在接種兩劑輝瑞BNT新冠疫苗的至少六個月後接種加強疫苗」。(歐新社)
經過美國食品藥品監督管理局數周的內部衝突，該機構22日緊急授權65歲以上的人「在接種兩劑輝瑞BNT新冠疫苗的至少六個月後接種加強疫苗」。(歐新社)

經過美國食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）數周的內部衝突，該機構22日緊急授權65歲以上的人「在接種兩劑輝瑞BNT新冠疫苗的至少六個月後接種加強疫苗」，該決定是FDA做出一系列重要決定中的最新一項、預計將在未來幾周內完成。

「紐約時報」報導，FDA還授權為具高風險的嚴重併發病患者、以及暴露在病毒高風險環境的族群接種加強疫苗。根據疾病控制和預防中心的數據，大約有2200萬美國人已在第二劑輝瑞BNT疫苗接種後過了至少6個月，其中約有一半年齡在65歲以上。另外還有數百萬接種莫德納（Moderna）和嬌生疫苗的美國人仍在等待他們是否可以接種加強疫苗。

輝瑞曾向FDA提出為所有16歲以上、至少在6個月前打過第二劑疫苗的人批准施打第三劑加強疫苗，不過FDA的疫苗諮詢委員會顧問17日投票、以16票對2票的壓倒性票數反對，並提出「現有數據太有限，無法證明對這麼多人進行額外注射是合理的」。

FDA前首席科學家古德曼（Jesse L. Goodman）表示，由於加強疫苗仍存在一些不確定性，監管機構在繼續研究其安全性和性能的同時只授予緊急許可是正確的，並稱「循序漸進的方法非常明智」。聯邦高級衛生官員則表示，需要公開宣布加強疫苗的計劃、以便各州為推廣做好準備。

疫苗 FDA 美國

上一則

與川普打對台 布希下月為麗茲錢尼辦籌款餐會

延伸閱讀

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗

拜登主持新冠峰會 宣布再捐5億劑輝瑞疫苗
想在加州看千人的室內演場會 須先打疫苗

想在加州看千人的室內演場會 須先打疫苗
國際特赦組織呼籲 年內向窮國提供20億劑疫苗

國際特赦組織呼籲 年內向窮國提供20億劑疫苗
「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

「AZ不受歡迎可捐」 立陶宛再贈台近24萬劑

熱門新聞

紐約州22歲女子沛提托在失蹤多日後，屍體疑在懷俄明州布里傑蒂頓國家森林被人發現。(美聯社)

全美關注…佛州自駕遊失蹤女 屍體疑在懷州尋獲

2021-09-19 21:39
美國紐約市本周有數百隻鳥類遷徙經過，但卻「意外」在撞上該市玻璃大廈後死亡。根據志願者組織的推特顯示，世貿中心散落著大量鳥類屍體。(美聯社)

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

2021-09-16 21:47
南卡州著名律師事務所繼承人梅道(左)因涉嫌買兇殺他自己，16日自首。圖為他身穿囚服、戴著手銬腳鍊現身南卡法庭。（美聯社）

南卡律師毒癮纏身 買兇「槍殺自己」騙1000萬壽險

2021-09-17 00:16
22歲網紅沛提托在失蹤前，曾被目擊遭到男友掌摑。(美聯社)

目擊者：網紅沛提托失蹤前 在路邊遭男友多次掌摑

2021-09-21 16:31
華盛頓郵報報導，若從疫情爆發算起，美國花了19個月時間，如今平均每500人當中，就有1人染疫過世。圖為加州一家醫院的病房。（Getty Images）

疫情失控？全美逾66萬死 平均500人就1人病歿

2021-09-15 23:25
示意圖。圖：pixabay

護士緊急傳授妙招 醫療直升機轉診開銷從7萬變70元

2021-09-17 15:44

超人氣

更多 >
SB 9法案生效 華人急搶地

SB 9法案生效 華人急搶地
美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免

美國債務違約危機山雨欲來 一旦爆發恐無人倖免
新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話

新書爆：川普「這物品」留在白宮 氣得拜登罵F開頭髒話
北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企
美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」