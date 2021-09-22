輝瑞通過授權 65歲以上和高風險族群可接種第3劑

經過美國食品藥品監督管理局數周的內部衝突，該機構22日緊急授權65歲以上的人「在接種兩劑輝瑞BNT新冠疫苗的至少六個月後接種加強疫苗」。(歐新社)

經過美國 食品藥品監督管理局（Food and Drug Administration）數周的內部衝突，該機構22日緊急授權65歲以上的人「在接種兩劑輝瑞BNT新冠疫苗 的至少六個月後接種加強疫苗」，該決定是FDA 做出一系列重要決定中的最新一項、預計將在未來幾周內完成。

「紐約時報」報導，FDA還授權為具高風險的嚴重併發病患者、以及暴露在病毒高風險環境的族群接種加強疫苗。根據疾病控制和預防中心的數據，大約有2200萬美國人已在第二劑輝瑞BNT疫苗接種後過了至少6個月，其中約有一半年齡在65歲以上。另外還有數百萬接種莫德納（Moderna）和嬌生疫苗的美國人仍在等待他們是否可以接種加強疫苗。

輝瑞曾向FDA提出為所有16歲以上、至少在6個月前打過第二劑疫苗的人批准施打第三劑加強疫苗，不過FDA的疫苗諮詢委員會顧問17日投票、以16票對2票的壓倒性票數反對，並提出「現有數據太有限，無法證明對這麼多人進行額外注射是合理的」。

FDA前首席科學家古德曼（Jesse L. Goodman）表示，由於加強疫苗仍存在一些不確定性，監管機構在繼續研究其安全性和性能的同時只授予緊急許可是正確的，並稱「循序漸進的方法非常明智」。聯邦高級衛生官員則表示，需要公開宣布加強疫苗的計劃、以便各州為推廣做好準備。