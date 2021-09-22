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把臉塗黑抗議疫苗規定 俄勒岡州小學老師被停職

記者顏伶如╱綜合報導

為抗議州政府強制幼稚園到12年級(K-12)全體教職員接種新冠疫苗，俄勒岡州紐柏格(Newberg)馬貝爾羅許小學(Mabel Rush Elementary School)一名老師日前把臉塗黑到學校上班，自稱扮成「現代民權運動之母」羅莎‧帕克斯(Rosa Parks)來抗議疫苗規定；學區已將這名老師停職，並發表聲明強調譴責任何形式的種族歧視

紐柏格學區(Newberg School District)證實，馬貝爾羅許小學一名助理老師17日以染料將臉塗黑後到校上班，20日已被停職；紐柏格學區在聲明中寫道，塗黑臉(blackface)在歷史上常被用來錯誤呈現非洲裔民眾，也傷害到非裔社區，「我們認知到塗黑臉的行為不論動機為何，都具有暴力象徵，也勾起傷痛回憶」。

聲明中說，學區對於所有種族歧視事件都嚴肅面對，人事單位已對這名教師做出停職處分，「紐柏格學區譴責所有形式的種族歧視」。

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)8月宣布，10月18日前全州幼稚園到12年級教職人員都必須完成接種(fully vaccinated)新冠疫苗。

另一方面，紐柏格學區上周才剛接獲某些學生家長投訴，指稱少數學生透過社群網站Snapchat聊天室討論「奴隸交易」(Slave Trade)，以開玩笑口吻提到將出價競標非洲裔同學，打算將非洲裔同學處死，也討論到將展開另一波猶太人大屠殺(Holocaust)。

學區 種族歧視 疫苗

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