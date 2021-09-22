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德州夫妻為保護孩子「戴口罩」 被餐館老闆趕出去

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德州夫妻為保護孩子「戴口罩」上餐館 竟被老闆趕出去

編譯張君堯／綜合報導
美國德州一對夫妻近日難得找到空檔一同前往餐廳約會，不料竟因為「戴上口罩」而被餐廳趕出門，消息曝光後引起一片譁然。（取材自臉書）
美國德州一對夫妻近日難得找到空檔一同前往餐廳約會，不料竟因為「戴上口罩」而被餐廳趕出門，消息曝光後引起一片譁然。（取材自臉書）

美國德州一對夫妻近日難得找到空檔一同前往餐廳約會，不料竟因為「戴上口罩」而被餐廳趕出門，消息曝光後引起一片譁然。

華盛頓郵報報導，娜塔莉（Natalie Wester）和丈夫10日將4個月大的兒子奧斯汀（Austin）留給自己的母親照料後，兩人前往德州達拉斯郊區的餐廳「Hang Time Sports Grill & Bar」，他們計畫好好吃頓晚飯和喝幾杯酒，同時和一段時間沒見的朋友敘舊。

進到餐廳後，由於兒子奧斯汀患有囊性纖維化且免疫功能低下，因此夫妻倆選擇戴上口罩來避免將任何病毒帶回家，原本一切都相當正常，直到服務員來到他們的餐桌旁，並發出警告「摘下口罩不然就離開」。

娜塔莉表示一開始進到餐廳時，服務員有叫他們取下口罩，但她認為這是為了確認他們的臉符合身分證上的照片，隨後娜塔莉和丈夫、以及部份友人重新戴上口罩，並點了飲料和開胃菜，大約30分鐘後，服務員過來坐在她旁邊告訴她「經理派我來，我需要你摘下你的口罩」。

娜塔莉解釋他們兒子的疾病狀況，並表示「可能會危及生命」。服務員則告訴她「如果遵守餐廳的不戴口罩政策有問題，他們可以支付帳單並離開」。最後夫妻倆只好離開，幾個小時後在臉書上發了一篇關於該事件的貼文。

這家禁止顧客戴口罩的餐廳的老闆布萊克莫（Tom Blackmer）強調「這是他購買和投資私人企業的權利」，並告訴華盛頓郵報，雖然禁令沒有以書面形式張貼在任何地方，但仍會要求所有戴著口罩進入的人取下口罩。他承認娜塔莉描述的屬實，但表示他有權拒絕為不遵守餐廳要求的顧客提供服務。布萊克莫表示他從4月就開始實施這項禁令，因為他認為口罩並不能阻止新冠病毒的傳播，還指出犯罪分子可以戴上口罩來實施搶劫、盜竊或故意破壞等行為。

口罩 德州 華盛頓郵報

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