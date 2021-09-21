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美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

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美單日1900人新冠病歿「搶救早產兒 救不了媽媽…」

編譯陳韻涵／綜合21日電
重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)
重疫州愛達荷州，本月6日一所醫院內的加護病房擠滿重症的新冠病患。(美聯社)

全美新冠肺炎病歿人數增至單日1900人，再創今年3月初以來新高；專家表示，新冠病毒在7100萬名未接種疫苗者中擴散為主因。

確診病患暴增，已使各地醫院滿床，健康照護人員心灰意冷；密蘇里州堪薩斯市小兒科醫師迪娜‧賀伯特(Dena Hubbard)感嘆「很慘」，她負責為確診孕婦緊急剖腹，搶救早產嬰兒，部分孕婦未能存活。

對健康照護員而言，病歿人數增加與人們對病毒誤解及假資訊充斥有關，許多人表示「揪心、心碎」。

密蘇里州春田-布蘭森(Springfield-Branson)地區單周22人在考克斯健康醫院(CoxHealth hospitals)病歿，人數直逼芝加哥全市。

西維吉尼亞州9月前三周共340人染疫病歿，超過前三個月的總和；喬治亞州平均單日病歿125人，比加州等人口稠密的州要多。

全美去年12月經歷單日病歿3000人的慘況，但當時還沒疫苗可打。

過去2周 單日病歿數升40%

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美已有近64%的人至少打一劑疫苗，過去兩周平均單日病歿人數卻攀升40%，從1387人增至1947人。

衛生專家表示，大多數住院與病歿者未打疫苗，但已打疫苗者也偶有突破式感染情況發生。

目前尚有逾7000萬人符合接種資格但未打疫苗，俄亥俄州衛生廳醫療長范德霍夫(Bruce Vanderhoff)說：「這有很高的風險會讓你住院或成為訃聞主角，別因為簡單、安全且有效的外出打疫苗選擇，而淪為數據。」

JHU醫師莫斯(William Moss)表示，疫苗覆蓋率低的群體也有高比率的情況有肥胖與糖尿病等宿疾，再加上目前Delta變種病毒傳染力強，且更加致命。

全美單日新增確診病例自月初下降，現約13萬9000人，但死亡率往往需要較長時間才會減少。

堪薩斯市65歲的麥克‧李孟(Mike Limon)在當地牧牛，他的孫子卡丁‧李孟(Cadin Limon)表示，爺爺原以為染疫後康復便回歸工作崗位，卻在上周染疫離世。

住院數增加 醫護心灰意冷

美國重症醫學會(SCCM)主席馬丁(Greg Martin)表示，醫護人員對於住院人數增加心灰意冷，「我認為每個人都認為，我們去年已挺過疫情，沒人想到今年情況依舊。」

奧克拉荷馬州希爾克雷斯特(Hillcrest)南區醫院是近期擴增臨時停屍間的醫院之一，該院執行長蓋斯特(Bennett Geister)表示，當地新冠病歿率創新高，醫療人員已精疲力盡。

蓋斯特表示，「護士自願來加護病房支援，是希望看到人們從死亡邊緣康復，而非目睹病患往生。」

疫苗 西維吉尼亞州 密蘇里州

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