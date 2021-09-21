新員工領薪後就消失 猶如幽靈出沒 雇主傷透腦筋

包括餐廳、零售業在內的雇主由於疫情過後重啟經濟急缺人手，經常在還未來得及完成背景調查就決定聘用，員工卻一領到薪水或應徵紅利便消失，讓雇主頭疼。(美聯社)

包括餐廳、零售業在內的雇主由於疫情 過後重啟經濟急缺人手，經常在還沒來得及完成背景調查就決定聘用，結果技能不足的新進勞員工上班後，卻在一領到薪水或應徵紅利後便消失，讓雇主頗為頭疼。

亞特蘭大 聯邦儲備銀行在日前公布的經濟趨勢分析報告中，以「幽靈出沒」(ghosting coasting)形容這種後疫情時期的職場亂象。

商業內幕(Business Insider)網站報導，各行各業逐漸回歸工作 軌道的此時，才剛敲定任用的新進員工不辭而別，卻讓雇主傷透腦筋。

亞特蘭大聯邦儲備銀行針對旗下管轄12區發布最新經濟趨勢分析報告指出，對於公司企業來說，如何把員工留住，仍是重大考驗。

報告舉例說，餐廳老闆常碰到新進員工「幽靈出沒」的狀況，新人才上班沒幾天就消失，未給雇主留下隻字片語，直接跑去下一家餐廳求職，然後又在被雇主發現技能不足之前，提早一步在領到薪水後就悄悄離開。

報告指出，由於某些雇主提供預付紅利給新進員工，若應徵者答應簽約，還可另外享受免費餐點、優惠折扣等福利，「幽靈出沒」問題讓這些公司企業虧損特別重大。

不過亞特蘭大聯邦儲備銀行紐奧良分行區域總監艾德瑞安‧史萊克(Adrienne Slack)指出，並不會認定悄悄失聯的新進勞工都是惡意的。她說：「尤其是餐廳業，工作確實挺辛苦。」

史萊克指出，對於以前不曾在餐廳業工作的民眾來說，上班前可能無法想像在餐廳工作有多麼勞心勞力，上班以後才明白，自己在這份工作上應該待不久。

她表示，餐廳與製造業雇主必須思考的是，如何讓職缺變得對勞工具有吸引力，必須檢討「幽靈出沒」狀況的幕後原因，並且尋找能把員工留住的實際對策。